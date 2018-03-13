馬習會機密檔案未移交》連李時代都有檔案

2018-03-13

記者鄒景雯／特稿

二○一五年「馬習會」的國共交涉過程，業經證實馬英九政府任內並沒有依法製作檔案，並且在二○一六年政黨輪替時移交給蔡英文政府，我國早在一九九九年就有檔案法，並在二○○八年進一步修正，在此法制之下，兩岸之間這麼高層級的接觸，居然沒有機密檔案保留下來，此等黑箱惡例，如果不徹底釐清，難道是要鼓勵繼任的政府可以循例複製？

事實上，不只這麼重大的事件沒有完整移交，根據了解，在馬習會期間，習近平特別告訴馬英九，兩岸的問題，自己談就可以，不必再透過第三者，還請馬轉告將來的接任者。結果，沒有證據顯示馬英九曾經告訴過蔡總統。後來，北京方面得到訊息，獲知新任者對於中國的資訊因此並不充分，毫不諱言對馬英九的此一心態不太諒解。

馬英九政府涉嫌隱蔽透過兩岸密使穿梭馬習會的內情，若從民主國家的實務常規而言，為求成事，「秘密外交」在事前或有保密之必要，但事後必得要向國會說清楚，藉由起碼的透明，落實監督制衡。而由若干核心成員近年來私下所陸續透露的故事情節比對，尤其涉及到有關「一個中國」核心問題，馬英九沒有對人民誠實的嚴重性，稱為「動搖國本」，絕不過當。

以馬團隊的習性，肯定會以李登輝政府也採取密使模式進行兩岸破冰，來自我辯護。如果他們如此強辯，剛好可以提前掌嘴。九○年代初期，不僅沒有國家檔案法的規範，同時當時的總統府辦公室主任蘇志誠等人與對岸的接觸，從事後雙方的說法顯示，兩岸當年只是互相摸底，營造友好氣氛而已，並沒有對任何政策著手具體磋商。例如，有關辜汪會談的提議，是蘇志誠所建議，汪道涵認為是好辦法，但是辜汪會談要談什麼？蘇汪並沒有觸及，甚至辜汪會談是否可行，也是由雙方各自帶回去研究。

之後，當時的中國國家主席楊尚昆認為可行，曾經藉由訪問新加坡之便，請李光耀資政帶話給李登輝，李光耀帶來的是一張A4大小、紙質很差的備忘錄，上面列的是楊尚昆的建議，李登輝看完後，很快就交給錢復帶回外交部去歸檔，然後召集高層會議，聽取各部會意見後拍板，負責幕僚作業的國安單位也保留有紀錄在案。

李光耀帶來楊尚昆訊息也歸檔

即使到了一九九五年，「江八點」發表前夕，對岸只提醒李政府要注意報導，什麼也沒透露，兩個月後，李登輝決定用「李六條」回應，也是經由高層會議後定案，同樣有會議紀錄可以查閱。這些體制內的決策流程，密使既未與會，也無從主導政策方向。

以當年的時空背景，強人李登輝都可以做到這樣，而且辜汪會談一決定，立刻就公開宣布，並交由海基海協兩會去磋商會談事宜，哪像廿年後的馬習會，直到國共敲定，連暗盤都賣了，還偷偷摸摸，被媒體踢爆後，當晚拖延好久才承認，更不要講最早的勾搭是怎麼開始的，至今仍晦澀不明了。

兩相比較，台灣不能愈混愈回去，馬習會沒有留下機密檔案這件事，非追究到底不可。