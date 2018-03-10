亞太11國 同日簽CPTPP

2018-03-10

對抗保護主義

〔編譯楊芙宜、記者黃佩君／綜合報導〕亞太十一國週四在智利正式簽署CPTPP（跨太平洋夥伴全面進展協定），在美國退出一年多後，以「瘦身版」TPP（跨太平洋夥伴協定）形式復活，力爭今年底或明年初生效。值美國總統川普同日簽署鋼鋁關稅公告，十一國釋出對抗保護主義和貿易戰的強烈訊息，將有能力向中國施壓採取市場改革措施或應遵守西方商業規則。

智利總統巴舍萊表示：「我們今天驕傲地完成程序，向國際社會傳出強烈訊息，開放市場、經濟整合和國際合作，是創造經濟機會和繁榮的最佳工具。」智利外長穆尼奧斯說，CPTPP是全球迄今簽署過最重要和最嚴格的自由貿易協定。

CPTPP涵蓋近五億人口、經濟產值占全球GDP十三．五％，十一國成員包括澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南。TPP為美國前歐巴馬政府「亞洲再平衡」戰略一環，十二國經濟占全球GDP三十八．二％，但川普上任不久就宣布退出。

最終消除逾九十八％關稅

CPTPP最終將消除成員國逾九十八％關稅，二○一六年簽署的原TPP十二國關稅廢除內容全保留；規則領域中止修正廿二項條款，凍結原應美國要求的製藥業和科技智財權保護規定，但仍維持部分智財權、勞工和環境規則。十一國部長聯合聲明，CPTPP將為未來的廣泛經濟整合打下基礎，建立基於規則、具透明性的貿易體系。

CPTPP將在六成員國完成國內核准程序的六十天後正式生效，一些成員國表態，希望今年底前生效。日本經濟再生大臣茂木敏充表示，CPTPP將成為亞太地區自由公正的貿易規則，力爭儘早生效；對於美國重返的條件，他說，美國應直接重返新協定。

CPTPP生效後，將啟動擴大成員國和地區的談判，目前台灣、泰國、南韓、菲律賓、印尼、斯里蘭卡、英國、哥倫比亞等國有意參與；川普政府也表示，考慮在取得更有利條件下重返。