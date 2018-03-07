選擇權漲跌幅縮小 預計六月實施

2018-03-07

動態價格穩定措施 擬明年中前上路

〔記者陳梅英／台北報導〕二月六日台股大跌，期貨選擇權出現買權、賣權全漲停的異常情況，造成投資人鉅額損失。金管會昨表示，已指示期交所全面檢討選擇權交易制度，包括明年中之前推出動態價格穩定措施，該措施上路前，預計六月就會把選擇權漲跌幅縮小到10％以下，以減少投資人風險；同時，請期交所檢討期貨商代沖銷規定、擴大造市者義務、並研議提高保證金。

金管會證期局副局長周惠美表示，理論上，指數大跌，買權應該會跌，結果卻跟賣權一樣飆到漲停，應是當天投資人部位被迫平倉或期貨商代為沖銷所致，因為要反向買進平倉了結，期貨商代沖銷砍倉部位很大，買賣失衡，導致價格偏離，成交在較高價位，使得買權也漲停而非往下。

檢討代沖銷規定 提高保證金

這是期貨商疏失嗎？周惠美說，應該是市場供需問題，但已請期交所全面檢討現行制度；對於期貨商代為沖銷，最被詬病的是用不合理價格砍倉，將請期貨公會檢討是否有較細緻的作法。

對於投資人質疑期貨商未盡到造市者責任，期貨商在投資人擔保維持率跌破七十五％時沒有發出簡訊通知，導致來不及補保證金，就被砍倉出場。周惠美說，初步檢討，當天造市期貨商並沒有問題，主要是部分造市期貨商的部位也出現虧損，內部風險控管機制啟動將下單部位鎖死，無法造市，這部分會跟期貨商討論是否提高風險承擔，或研議如何擴大造市者義務。

不過，投資人在擔保維持率跌破七十五％卻未收到簡訊通知，屬於期貨商的行政疏失，若查核屬實，依期交法可處十二萬至六十萬元罰鍰。

不過，周惠美說，以當天情況，即使發出通知，投資人可能也來不及補保證金；為避免此情況，國外通常會請期貨投資人在帳戶內放多一點保證金。因此，金管會也請期交所考量研議提高保證金。