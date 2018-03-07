2．6期權慘案 投資人怒指3大不合理

2018-03-07

缺保護機制 、砍倉不合理、

造市者高掛天價「釣魚單」

〔記者羅倩宜、陳梅英、陳永吉／台北報導〕二月六日台股大跌，引發選擇權投資人不管多空都慘賠，昨組成上百人自救會前往證期局、投保中心抗議。召集人范先生本身慘輸一千兩百萬元，李姓和林姓大戶各虧一．二億及四億元；自救會陳情書指出三大不合理：期交所缺保護機制 、砍倉不合理、造市者不作為反而高掛天價「釣魚單」，才導致投資人無辜慘賠，要求主管機關負起責任。

當日選擇權違約金額 達14.44億

根據金管會統計，當日選擇權市場違約金額高達十四．四四億元，共十八家期貨商申報投資人違約，以康和期貨的二．六六億元最高；投保中心表示，目前共有五十件申訴案，已有兩件申請進入調處程序，投保中心會盡力提供協助。

上百名投資人中，有些付不出超額損失由期貨商先代墊，但與期貨商簽下本票、資產被假扣押，或收到法院的行政命令。代表向證期局遞交陳情書的劉作時律師表示，這事件凸顯期交所在選擇權商品缺乏價格穩定機制，才會任由各類商品飆上天價，當莊家的賣方投資人被強制買回，蒙受不成比例的損失。

自救會中的威先生（化名），共有六、七個帳戶，加起來輸了幾千萬；另有北部三姊妹本金兩千萬元一日全輸光，還被追繳一千萬元；最誇張的是一位代操人，因槓桿比重過高，三百萬元保證金做了六千口（一般五到十萬元做一口較安全），被客戶追著跑、走投無路。

多空全賠 最多有人虧4億元

期交所已擬定明年將推選擇權的動態價格穩定機制。劉作時說，目前台灣指數選擇權（台指選）漲跌幅是前一日現貨收盤價的十％，二月六日當天漲停就約一千點；建議可先訂定選擇權漲幅不超過當日現貨大盤漲幅，例如當日大盤漲三百點，選擇權不得漲跌逾三百點，這樣雖較粗糙，但至少在動態價格穩定機制上路前，先保護好投資人。

陳情書第二個重點是砍倉不合理。現行規定是風險指標（淨值除以保證金）低於廿五％就砍倉，但是當天期貨商砍倉標準不一，有些是帳戶內不論賺賠的部位都砍，有的只砍大賠部位，還有的是機器砍倉，因速度很快，很多部位砍在最高點，例如一千點的價位，讓投資人大虧。

第三是造市者不僅放棄造市義務、反高掛天價釣魚單獲利。投資人質疑期貨商自營部本應提供各種價位的買賣單，讓成交價格不會瞬間飆高，但當天很多自營部高掛漲停價，因此獲利龐大；劉作時建議，未來自營商不應兼營「造市」和「自營獲利」兩種業務，避免利益衝突。

2．6發生什麼事？

買賣權開盤都漲 多空莊家被雙殺

2月6日受到美股前一個交易日崩跌影響，台股盤中大跌5、600點，但選擇權市場在當天現貨開盤前的8：45就已大亂，不論買賣權，價位統統暴漲，且盤中繼續狂飆。

例如前一日價值僅1點的買權，盤中衝高到1千點；這使得原站在賣方（即莊家）的投資人，必須用極高價贖回，且大部分不是主動買回，而是因保證金不足，被期貨商強制平倉；不少投資人帳戶內幾百萬元不夠輸，還要倒賠千萬元。

按理若選擇權投資部位是押寶台股不會漲的人，例如賣出買權（即不看漲），當天應獲利、不該被平倉；但因期貨商強制以「市價」平倉，不管買權或賣權價位都被推到漲停，「帳戶部位不論多空全砍」，引發連鎖效應，不論看多或看空，只要站在賣方，都是大虧；事後根據各期貨商估算，全市場賣方損失達40億元，違約交割（虧錢但付不出來）達14億餘元。（記者羅倩宜）

選擇權輸贏大

賣方承擔高風險 追繳保證金無限

期貨與選擇權的槓桿比例高於台股現貨。舉例來說，一張台積電股票1股240元，現貨買1張要花24萬元，現貨融資出4成資金要9.6萬元；但一口台積電期貨等於兩張台積電股票，48萬元的現貨價值，只要13.5%的保證金，也就是6.48萬元。

選擇權的槓桿更高，價值是以「點」來計算。但因各種價位及到期日不同，難以用資金比例來比較；若以實際盈虧比例來看更為清楚，例如昨大盤僅漲1.3%，但台指選10700點的買權，單日漲40%，獲利超越現貨數十倍；但虧損時也很慘，2月6日當天，8800點賣權前一日價值0.4點，盤中投資人被平倉在1090點，等於虧損兩千倍。

此外，選擇權若站在買方頂多只把保證金賠光；但站在賣方，是 「獲利有限、風險無限」，輸光後還要再追繳。（記者羅倩宜）