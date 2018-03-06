中國軍費大增 我將領：發展不對稱作戰反制

2018-03-06

〔記者羅添斌、曾韋禎／台北報導〕中國當局昨宣布二○一八年國防支出為一一○六九．五一億元人民幣，約合台幣五兆一八三九億元，較去年成長幅度達八．一％。資深軍方將領昨指出，我國今年度國防預算編列數為三二七八億元台幣，中國軍費數字已達我國國防預算的十五．八倍之多，中國軍費持續大幅成長，更加速加劇兩岸軍力失衡，嚴重衝擊我國國防安全。

中國軍費連年大幅成長，二○一六年軍費數字為九五四五．五四億元人民幣，二○一七年則是首度破兆元人民幣大關，達一兆○四四三．九七億元人民幣，超過我國國防預算的十四倍；今年不僅軍費數字再往上增，且增幅達八．一％。

資深將領表示，中國軍力快速擴張，但至今並未放棄武力犯台的立場，為維護國防安全，蔡英文總統已宣示未來每年都會調增國防預算，就是希望能有效因應中國的軍事威脅。

對於兩岸軍力快速失衡，將領表示，中國在國防戰略上，採取的是「往外擴張、快速換代」，以成為亞洲霸權為現階段目標，未來更是要與美國在全球爭霸。台灣不會、也沒有足夠的資源，與中國進行軍備競賽，但基於維護國家安全考量，我國必須要在部分領域具備壓制對方的優勢，才能在兩岸軍事實力上取得一定程度的平衡，這也就是我國在「戰略守勢、戰術攻勢」的具體實踐。

將領表示，我國近年進行各項「不對稱作戰」的戰力規劃與裝備研製，例如發展長程的超音速反艦飛彈、可奇襲對方重要據點的巡弋飛彈，積極研究如何因應具匿蹤功能的中國新一代戰機威脅，並在資通電、網路攻防戰中克敵制勝的作為等，就是希望在有限的國防預算之內，仍能達成捍衛國家安全的目標。

立委蔡適應則認為，台灣的國防支出應先增至ＧＤＰ的三％，展現最起碼的決心，也要積極取得高質感又有能力維持的海、空軍武器。立委羅致政指出，中國希望藉由強大武力主導東亞的態勢非常清楚，台灣不可能扮演區域平衡者的角色，但可加強嚇阻、不對稱的能力，透過明確的戰略選擇，取得以小博大的關鍵地位。