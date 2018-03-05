蔡柯一月會面 觸及選舉 兩岸議題

2018-03-05

北市長一役是否合作 引發高度關注

〔記者楊淳卉、郭安家／綜合報導〕面對年底縣市長選戰，民進黨仍未決定是否與北市長柯文哲合作，卻已悄悄啟動台北市長佈局作業。知情人士透露，今年一月，身兼民進黨主席的總統蔡英文與柯文哲曾經私下會面，會中談及敏感的選舉議題，另還包括兩岸政策及雙方未來是否合作等，引發高度關注。

知情人士指出，蔡總統與柯文哲曾在一月會面，與會者還有民進黨秘書長洪耀福，及身兼民進黨選對會成員的民進黨台北市黨部主委黃承國等人，但黃承國昨否認此事。根據民進黨選對會規劃，北市長人選將放在最後階段處理，預計五月才會出爐。

見面後 蔡提台灣價值說

該知情人士坦言，柯文哲與蔡英文會面時，的確談到未來朝合作之路邁進，會中也談到兩岸關係及政策論述。兩人在結束會面後不久，一月下旬，蔡總統在接受媒體專訪時主動向柯文哲喊話，盼柯對「台灣價值」做再次確認，讓民進黨的支持者感覺柯是能一起作戰的人。

由於柯文哲在兩岸談話惹怒綠營，甚至頻砲打民進黨，引發綠營基層反彈。對此，洪耀福日前喊話，民進黨在台北市選戰「不一定只用輸贏作思考」，要柯正視綠營基層反彈問題，他也指柯「很多反應不能用膝蓋反應」，要想清楚再講。

「蔡柯仍有信任基礎」

一位知情人士則表示，柯與蔡英文雙方本來就沒有關係不佳，柯有掌握蔡總統所談「台灣價值」、柯自己也有其「台灣價值」相關論述，但日前並非故意反問蔡的「台灣價值」，柯與蔡仍有一定信任基礎，但柯參選還是會照相關作業程序走，也會尊重民進黨內部機制。

柯文哲一月與蔡英文會面後，之後也參加民進黨台北市黨部春酒活動，但柯致詞、唱歌時，僅有民進黨籍副市長陳景峻陪同，現場有民進黨員嗆柯下台，但黃承國仍前往安撫黨員，氣氛尷尬。