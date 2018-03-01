能活多久 一測尿液就知道

2018-03-01

〔編譯周虹汶／綜合報導〕想知道生理年齡與你的實際歲數差多少？拿尿去測立見分曉！中國科學家上月廿七日發表於《老化神經科學前沿》（Frontiers in Aging Neuroscience）期刊的論文指出，關鍵之一在於尿液中的「8—氧鳥苷」（8-oxoGsn）濃度，它反映人體的細胞氧化損傷程度，可呈現身體真正年齡，可望成為預知老化相關疾病與餘命的最新指標。

8—氧鳥苷 反映細胞損傷程度

提出這項研究成果的中國國家老年醫學中心團隊表示，細胞氧化損傷隨年齡日積月累，同步升高的8—氧鳥苷即為產物之一；至於每個人身體老化速度及壽命不一，乃細胞損傷數量受基因、生活型態、環境等因素影響而有不同，英年早逝其來有自。而男性和女性尿中8—氧鳥苷濃度幾乎沒有差異，但停經婦女較高，或許與她們可抗氧化的雌激素已減少有關。

辨識老化現象 可呈現真正年齡

應用超高效能液相層析法（ＵＨＰＬＣ），科學家分析一二二八名年齡介於兩歲至九十歲、皆健康無虞的中國民眾尿液後更發現，廿一歲以上受測者才開始出現尿中8—氧鳥苷隨年齡增加的現象，顯見該物質做為辨識老化現象的生物標記潛力。ＵＨＰＬＣ每小時可分析多達十份尿液樣本。

不過也有對前述結論不予苟同的意見，認為人老也不必然患病，況且這項研究並未探討骨質疏鬆症、糖尿病、帕金森氏症等長者常見疾病患者尿液中的8—氧鳥苷濃度，要做為發病預測指標恐還言之過早。

加國研究 蛋白尿濃度可知壽命

此前已有研究發現，蛋白尿濃度可預測壽命長短。加拿大科學家以加國八十一萬名患者為研究對象，指出無論男女，相較於蛋白尿濃度低者，蛋白尿濃度高者的壽命往往較短。就成人而言，蛋白尿是指每天尿液中的蛋白量超過一五○毫克。美國國家腎臟基金會資料顯示，腎臟會將蛋白質留在體內，身體健康者鮮少出現蛋白尿。蛋白尿往往是腎臟病早期指標，腎臟受損時蛋白質便容易進入尿液中，形成蛋白尿。