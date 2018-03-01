鄭文燦︰轉型正義須周延處理

2018-03-01

〔記者陳昀、沈佩瑤、林良昇／綜合報導〕昨天直闖桃園慈湖在蔣介石棺柩潑紅漆的「獨派公投盟」學生團體，潑漆後發出聲明點名桃園市長鄭文燦曾說「轉型正義不該窄化為去蔣」，喊話不去蔣就不可能實現轉型正義；對此鄭文燦發出聲明駁斥說，兩蔣園區早已卸除威權崇拜意味，轉型正義必須周延處理各方問題，外界不要斷章取義和窄化他的說法。

鄭文燦表示，過去所說「轉型正義不該窄化為去蔣」，是指無須就路名、校名、公園名稱作爭執；轉型正義的核心目標是還原歷史、追求真相、保護人權，促進正義與團結。

鄭文燦說，兩蔣文化園區由前副總統呂秀蓮在桃園縣長任內所設置，目的就是卸除個人威權崇拜，著重歷史文化及觀光價值；兩蔣雕塑公園也只是基於觀光的理由保留，市府觀光旅遊局及各單位，在慈湖等處的觀光導覽文字敘述，都可以配合「促進轉型正義條例」做修正。至於兩蔣陵寢，因管理權在國防部，必須尊重國防部的規劃。

對於潑紅漆事件，台北市長柯文哲受訪時表示，可以互相看不順眼，但「就算是要罵，也是一個程度就好，太激烈的程度都不好。」國民黨文傳會主委李明賢則批評，這是民進黨政府故意放縱意識形態激化對立所產生的犯罪行為，不但脫序違法，而且持續撕裂族群和諧與社會安定。