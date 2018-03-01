獨派青年突襲 潑漆蔣介石靈柩

2018-03-01

訴求清除威權遺緒 警依毀損罪嫌傳喚六人

〔記者周敏鴻、彭琬馨、涂鉅旻／綜合報導〕二二八事件七十一週年，桃園市大溪區慈湖陵寢昨天上午，被自由台灣黨員、蠻番島嶼社成員共六人以預藏的紅漆潑灑故總統蔣介石靈櫬，且拉起白布條攝影直播，經陵寢管理處人員制止，短短兩分鐘後快閃離去。他們強調，這是將象徵受難者鮮血的紅漆，潑灑在獨裁者停靈的棺柩，表達「清除支那威權、建立台灣共和」的理念。大溪警分局昨已依毀損罪嫌發出通知書，要求六人儘快到案說明。

自稱是「獨派公投盟學生」的自由台灣黨員李嘉宇、台大學生周維理和蠻番島嶼社成員陳俞璋昨下午召開記者會坦承犯案，強調執政當局在促轉條例通過後，應徹底清除威權遺緒，若總統府、國防部、桃市府持續推託，「相關行動不會停止」。

李嘉宇等人昨天上午十點十三分進入陵寢到蔣介石靈櫬旁，突然拿出紅漆對著靈櫬潑灑，且拉起寫有「清除支那威權、建立台灣共和」的白布條，並透過網路進行直播。他們還在網路上發布「二○一八．二．廿八慈湖陵寢行動聲明」，提出行動訴求為「徹底清除威權遺緒，停止以台灣資源供奉獨裁者」、「廢除兩蔣文化園區，威權遺緒不是觀光資源」。

國防部譴責 暫停開放謁陵

負責該地維護工作的國防部後備指揮部譴責潑灑紅漆的惡行，政戰主任簡士偉說，慈湖陵寢管理處人員當時雖在一旁喝止，卻沒能阻止一行人快閃離開，已報警追究毀損罪。

軍方透露，將檢討當時陵寢的值班與備勤人員疏失，也會檢視管理陵寢所配置的人力是否充足。事發後，已暫停開放謁陵，直到陵寢整理、毀損案件調查告一段落為止。

據了解，慈湖陵寢除由三軍儀隊擔任禮兵站崗外，內部維護工作主要由後備指揮部和憲兵指揮部官兵組成的「桃園管理組」負責。官員表示，桃園管理組的編制人力約廿五人，憲兵官兵編制則約一個排。

潑漆行動造成蔣介石靈櫬、周邊的十字架與布幔都沾上紅漆，警方隨後根據網路直播畫面，確認潑漆者為李嘉宇、陳俞璋等五男一女，另有十一人參與行動，昨已發出通知書要求潑漆的六人到案說明。李嘉宇則表示，已經做好心理準備「自己行動自己承擔」。