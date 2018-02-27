日本新耐震基準 達6至7級

2018-02-27

〔編譯盧永山／綜合報導〕同位於地震帶的日本，過去二十幾年來，不斷從經驗中累積教訓，多次修改建物耐震標準，就算一九九五年阪神大地震，當時按照新耐震標準建造的建物無一倒塌，僅房屋龜裂或排管破損；阪神大地震後，日本又多次修改「建築基準法」，將建物耐震標準一再提高，能承受震度六至七級的強震，較台灣九二一強震後建物耐震係數可達五級，是更為嚴格。

根據日本「建築基準法」，現行建築物耐震標準分為「耐震基準」與「新耐震基準」兩種。「耐震基準」是指一九八一年前制定的建築物防震標準，符合「耐震基準」的建築物，要能承受震度五級的地震而不會倒塌損壞，以保全人的生命和財產為主；「新耐震基準」是指一九八一年後制定的新基準，符合「新耐震基準」的建築物，得能承受震度六至七級的地震，而不會倒塌損壞。

一九九五年，日本關西地區發生芮氏規模七．三的阪神大地震，當時按照新耐震基準建造的房屋無一倒塌，只有房屋龜裂或排管破損，顯示新耐震基準發揮作用；阪神大地震後，日本又多次修改建築基準法，將建築物的耐震標準一再提高。

為了提高住宅品質，二○○○年日本政府實施「住宅品質確保促進法」，主要有三個重點，包括新建住宅基本結構部分由賣方提供十年瑕疵擔保、建立住宅性能及評估方法基準、設置住宅糾紛處理中心。

二○○八年，日本政府又制定「長期優良住宅法」，符合該法九項標準的住宅，透過行政認定就可被評為堅固、耐久、能愉快居住的住宅；而被評為長期優良的住宅，在稅金及貸款方面，都可獲得優惠待遇。