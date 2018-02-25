解決缺工危機 農業縣各出招

招募農耕士、僱工、鼓勵年輕人回鄉
記者黃淑莉、林國賢、王涵平、曾迺強／專題報導
為解決農業缺工問題，農業縣絞盡腦汁，招募農耕士、僱工、鼓勵年輕人回鄉務農，針對該縣農業特性，度過缺工危機。
雲林縣農會去年七月就試辦「農業勞務調度平台」，全縣分成七個小組，每小組有二十位農耕士調度人力，縣府希望能夠推廣至全縣廿個鄉鎮市都有農耕團，彌補農業人力缺口。
雲林找專業農耕士 調度人力
但農耕士並非萬靈丹，雲林縣農會推廣課長楊世榮表示，有人覺得太辛苦，做一、二天就「落跑」；但也有人做得很上手，東勢鄉一位已取得台灣身分證的外配，被派到口湖採收小番茄，工作認真，後來東勢有缺工，讓她就近工作，月領三萬多元。還有一位農耕士願意做別人最不願意做的噴藥工作，月薪可拿四萬五千元左右。
雲林縣農業處副處長許永瑜表示，農委會規定農耕士需不具「農保」身分，雖可讓非農民加入農業，但農民非常重視自己的耕耘心血，要放手讓「菜鳥」接手，需要一段磨合期；但農閒時間農耕士沒有工作、沒有收入，變成「打零工」，薪資難以維持生計，難留住人。
許永瑜建議，不妨取消農耕士必須不具農保資格限制，農閒時給與農耕士「教育訓練」，維持基本薪資又能增加農耕專業，讓農耕士安心務農。
南市推新農人 募千人返鄉務農
南市農業缺工以果樹類為大宗，例如芒果從剪枝、疏果、套袋、採果等，均仰賴人工作業，需有經驗，許多農民寧願自己做，導致農業勞動力補充有困難。南市農業局長許漢卿表示，務實處理缺工議題，例如提出新農人計畫，鼓勵年輕人回鄉務農，協助新農人取得資金、土地、技術及行銷等措施，截至去年底已募集千餘位新農人加入農業生產大軍。
盼假日開放農業外勞 嘉縣願管理
嘉義縣內畜牧總飼養戶數約一千三百場，酪農、養豬、蛋雞、屠宰業面臨請不到工的窘況，私下聘僱新住民、外傭，甚至聘用逃逸外勞者，屢見不鮮；因為茶葉、果樹都屬季節性缺工，有農民建議，不妨讓外勞可於假日合法打工，應能常態性紓解人力缺口。
嘉義縣農業處長林良懋也表達，農委會若能開放外籍勞工赴合法農場打工，嘉縣願意負擔管理打工外勞責任。