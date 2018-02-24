衛生紙喊漲 漲幅10～30％

2018-02-24

〔記者王憶紅、廖千瑩、鄭瑋奇／綜合報導〕量販通路業者指出，已陸續接獲各主要家用衛生紙大廠的正式通知，多家品牌衛生紙預計最快三月中、最慢四月前將調漲價格，漲幅高達十％至三十％。以一串抽取式衛生紙二百元計算，最貴可能漲到二六○元，約漲一個便當的錢；公平會副主委彭紹瑾表示，將調查衛生紙廠及量販通路業者是否聯合漲價，一旦確定違法，最高可處五千萬元罰鍰。

是否聯合漲價 公平會要查

彭紹瑾說，調查方向不僅要查紙廠是否違反公平法的聯合漲價行為，也會針對量販店調查有無合意共同決定漲價，也就是說紙廠跟量販通路統統要查。

消基會董事長游開雄表示，單一品項調整價格，一向都尊重市場機制，但若所有品牌在接近的時間密集漲價，呼籲公平會、相關物價評議單位，應去了解有無聯合漲價情況。

賣場：各家都不願開第一槍

愛買坦言，已收到各家廠商通知預計三月中漲價訊息，漲幅介於十％至二十％。不過，賣場的衛生紙何時漲、漲多少，都未定，要看公司採購與衛生紙大廠談判的結果而定。各家業者都不願成為開第一槍者；另有通路商指出，衛生紙是價格敏感的民生用品，不僅通路商會推促銷活動，且各個衛生紙品牌廠商也會不定時推出促銷活動，消費者不用那麼恐慌。

業者稱漲幅不至於太嚇人

據指出，國際紙漿從前年開始陸續上漲，去年就有部分衛生紙大廠想反映成本，但考量「敵不動、我不動」，家用衛生紙至今仍維持低檔。不過，過去一年多來，紙漿價格上漲四十％以上，近期各通路多陸續收到調漲通知，目前市面上家用衛生紙也開始出現「幾個百分點」的小漲情形。

大潤發表示，嗅到衛生紙醞釀調漲的訊息，過年檔期就推出第一波降價，二月「才賣半個月」，銷量已達一月的五倍之多，雖衛生紙廠商調漲價格勢在必行，但三月中以後會自行吸收部分成本，讓衛生紙售價漲幅「不至於太嚇人」。