Q1拚上櫃增列電商類

2018-02-23

〔記者王孟倫、黃佩君、陳永吉、李雅雯／綜合報導〕春節剛過，行政院即快馬加鞭推出「優化新創事業投資環境行動方案」。其中，金管會力拚第一季前增列台股上櫃電子商務類別，且提供多元上市櫃條件；勞動部及經濟部則在第二季前鬆綁五加二產業聘僱外國專業人才、新創申請外國籍學生實習的資本額或營業額限制。

多元上市不以獲利為唯一條件

金管會表示，推動多元上市櫃條件，是委託證交所及櫃買中心規劃，方向是取消「是否有獲利」為唯一條件，只要符合相關標準條件，就能申請上市櫃掛牌。在上市部分，若實收資本達六億元、且市值達到五十億元，即可申請上市掛牌；在上櫃部分，若淨值達到六億元且營收二十億元以上，且近二年現金流量是正數，就可申請上櫃。

此外，目前企業若要申請外國籍學生之實習簽證，公司近一年營業額需達到一千萬元以上、或公司資本額須達五百萬元以上，但不少新創企業都是自校園育成中心或實驗室等「發芽」，難以符合原有資本額或營業額限制。

Q2前鬆綁五加二 引外專人才

勞動部組長薛鑑忠指出，未來只要屬於「五加二」產業範圍，具備相關認定文件後，將可免除限制門檻，哪些產業別符合「五加二」產業定義，將待中央目的事業主管機關認定。

此外，經濟部對於外資併購案件審議行政程序將全面簡化與加速；國發會則透過一千億元產業創新轉型基金，推動民間共同投資轉型升級及併購案。