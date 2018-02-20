立院臥虎藏龍 立委允文允武

2018-02-20

記者曾韋禎／專題報導

立委除了長於問政，還有不少運動健將。身形圓潤的李俊俋，曾是兩百公尺的短跑選手；鍾佳濱更是長泳好手，還因擁有救生教練證照，成為警察的教官；賴瑞隆則於高中畢業時榮獲體育獎。

身材保持精壯的鍾佳濱自學游泳，升高中的暑假都泡在泳池中，泳技甚佳的他上了屏東高中後，自然進入游泳隊。

李俊俋飛毛腿 鍾佳濱擅長泳

略有福態的李俊俋，高中時期曾是兩百公尺的短跑選手。他說，當時念中正高中，是男女合班，他長於兩百公尺短跑，還一路跑進北市中運。

插班上文化大學後，李俊俋還促成棒壘社的設立，並因缺捕手而下海蹲捕。他表示，當時文化的甲、乙組球隊是一起練習，所以接過國手林琨瑋的球，「不快，但是會飄，很難接」。

鍾佳濱專長八百公尺、一千五百公尺游泳， 還獲得屏縣中運銀牌。他在升高三時參加水上救生協會，考取救生員資格；二十歲進一步取得教練資格，是屏縣最早的三位教練之一，曾一連兩年擔任墾丁國家公園警察隊的教官，暑假還去輪值救生員。

曾替立法院長蘇嘉全擋下多顆水球的立委黃國書天生彈性好，在就讀台中一中期間參加田徑、排球校隊，才一七一公分的身高，就擔綱球隊的舉球手、攔網員；還曾奪下中市中運的三級跳銅牌。

賴瑞隆 鉛球鐵餅雙料金牌

賴瑞隆就讀板橋中學時，曾於北縣中運奪下鉛球殿軍，而前三名均為專業的體育班選手。之後就讀東吳大學時，也代表政治系奪下校運會的鉛球、鐵餅雙料金牌。

家境困苦的李昆澤在小學、國中陸續加入體操隊、田徑隊、足球隊；入選校隊就不必參加朝會、自修課，還供應早餐，讓他非常有成就感。李昆澤當時最想念的就是師大體育系，術科成績達到體專錄取標準，但母親不贊成，因此中斷運動員生涯。

立委吳秉叡則是足足當了六年的棒球校隊先發投手。他說考上政大法律系後，自己摸索出曲球，搭配一百一十餘公里的速球，拿過幾場勝投，還打過長打呢！後來在台東地院擔任法官時，是唯一參加法院棒球隊的法官，隊友均為法警。