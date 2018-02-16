保安宮國運籤 今年運勢比去年好

2018-02-16

〔記者丁偉杰、廖淑玲、蔡亞樺、何玉華、歐素美／綜合報導〕新春祈福，重頭戲是抽國運籤。台北市大龍峒保安宮於除夕子時向保生大帝擲筊，預測狗年國運與各行各業新年運勢，抽出國運籤為「虔意求神禱必靈，醉中邪魅不須驚，誠心自有真神在，誰道虛空無報應」，屬於中上籤，只要誠心祈禱就會靈驗，今年整體運勢比去年好。

保安宮董事長廖武治說明，從籤詩看來今年延續去年股市上漲，帶動經濟活絡的好運，期許民眾能在自己的崗位上努力奮鬥。

湧蓮寺國運籤：辛苦的一年

不過，新北市蘆洲區湧蓮寺抽出俗稱「公籤」的國運籤，士、農、工、商分別是下吉、中吉、中平和下下籤，整體而言，今年將是辛苦的一年，除了農業保住基本成果，國運勞心勞力仍是一場空。湧蓮寺管理委員會委員楊蓮福提醒，主政者在面對天災人禍或政事推動，要謹慎面對。

新年搶頭香 各大廟宇擠爆

「五、四、三、二、一」廟門一開，搶頭香的民眾蜂擁而上；各大廟宇昨晚擠滿群眾，參加祈福活動之外，就等子時廟門一開，衝向香爐搶插頭香，尖叫聲、歡呼聲四起，驚險萬分也趣味十足。信眾說，拔得頭籌，換來一年好彩頭，再擠也值得。

搶得嘉義縣新港奉天宮頭香的涂彰文，已連續參加十年，今年終於達陣，還獲贈交趾陶大師林光沂的作品「金狗獻瑞」。他向媽祖祈求全家大小健康平安。

台中大甲鎮瀾宮的搶頭香活動，一名灰衣男子以為自己搶得頭香，開心高舉雙手，未料香掉到地上，未準確插進金爐內，結果由就讀文化大學社會福利系的卓玟禎異軍突起。她是鎮瀾宮有史以來第一個搶得頭香的女生，贏得價值三萬元的大金媽祖神像。她希望媽祖保佑她順利畢業。