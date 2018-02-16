美軍太平洋司令哈里斯：美不接受中國武統台灣

2018-02-16

〔駐美特派員曹郁芬／華府十五日報導〕美軍太平洋司令哈里斯十四日指出，隨著中國軍事支出和能力逐年增加，台灣防禦自己的能力在下降，美國必須繼續幫助台灣自我防禦，並且展示美國的決心，「中國任何以武力迫使台灣人民的企圖，都是不可接受的」。

董雲裳聽證會：美不接受中國威嚇他國

除了哈里斯，國務院亞太助卿提名人董雲裳十五日在參院外委會的任命聽證會上表示，川普政府明確表示，希望和中國發展建設性關係，但也必須管理和解決爭端。美國也非常明確地表示，美國不會接受中國在亞洲取代美國的企圖，也不會接受中國威嚇區域內的國家。

董雲裳在書面證詞中指出，如果讓中國崛起的國際秩序要能繼續運作下去，法規和標準必須維持，所有國家不能被霸凌或威脅，而應被一視同仁。

哈里斯則是在十四日應邀到眾院軍事委員會就美國的印太戰略作證。他在書面證詞中說，基於三公報的美國一中政策，美國沒有和台灣維持外交關係，但是美國根據台灣關係法和台灣人民維持實質與活躍的關係。依據美國的政策，美軍太平洋司令部會繼續支持台灣的努力，以發展可靠、有韌性、符合成本效益的嚇阻和自我防衛能力。

哈里斯：嚴肅看待台灣關係法下的責任

他在回答眾議員賈茲的質詢時表示，滿意美國對台灣的支持，但必須繼續維持。他對台灣的責任與區域內的其它國家不同，受到法律規範，他要在台灣關係法之下思考防禦台灣及協助台灣的正當防衛需求，「我嚴肅看待自己在台灣關係法之下的責任」。

哈里斯說，他的工作是協助台灣改善在二十一世紀的正當防衛需求。對於賈茲說，台灣擁抱民主自由，美國若對台灣的支持顯出弱點，對中國會送出不健康的訊號，哈里斯表示完全同意。哈里斯已被川普總統任命擔任美國駐澳洲大使，預料會順利在國會過關。

哈里斯說，美國應協同所有部會，政府一體的視中國為美國的敵手，因為中國對美國正是如此。他指出，中國令人印象深刻的軍事建構，在每一個方面都挑戰著美國，並在高超音速、太空科技與人工智慧等高科技方面進行重大投資，如果美國不跟上，太平洋司令部與解放軍的競爭，未來會在戰場上面臨掙扎。

他在書面證詞中指出，解放軍在彈道飛彈方面的進展最驚人，其中短程彈道飛彈是對準台灣和在其水域行動的航母戰鬥群，中程飛彈針對美軍在日本和關島的基地，洲際飛彈則針對美國本土。