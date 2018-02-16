2018-02-16

記者鄒景雯／特稿

在東亞幾個主要國家中，過農曆新年，祝願狗年大吉的，除了日本在明治維新之後，積極西化，改採新曆年之外，其他包括中國、台灣、韓國，甚至北韓，全都把大年初一看重為一年的頭一天，並且傳承著各樣趨吉避凶的習慣民俗，奉行不已，以祈求新的一年，能夠風調雨順，諸事平安。

這種在文化上，或可稱儒家圈的區域地緣政治，近來發生了不小的變化，最受到此間矚目的，就是美國國防部考慮要把駐守在伊拉克等中東地區的陸戰隊，移防到東亞來，以維持美國在西太平洋地區的武力均勢。如此全球戰略的調整，是九一一事件以來，相當罕見而且具體的重返亞洲行動之一，目標衝著誰而來，不言可喻。

就在農曆年前夕，川普政府大幅擴增了國防預算，六八六○億美元的金額創下了近年新高，而一系列的聽證會上，美國情報與軍事首長的證詞，就差沒把「敵人」給直接講出口，這麼的不客氣，讓人回憶到美軍太平洋司令哈里斯過去曾經說過的名言：遏止力＝能力×決心×信號。美軍顯然是在投遞無比強烈的訊號，避免特定國家對於美國的準備有所誤判。

對於迎接狗年到來的東亞國家來說，區域穩定的本質問題，其實就是中國問題，北韓也是北京羽翼下的次問題，因此，狗年要大吉，得問問中國領導人在新的一年是不是堅持要繼續折騰下去。

站在台灣的角度，習近平要折騰，是肯定的。今年國際民航組織（ＩＣＡＯ）與世界衛生組織（ＷＨＯ）的年會，兩岸的對抗看不到有緩解的契機；還有哪些台灣邦交國要被挖角，外交部也做了最壞打算，這些不友善的行為，正在給一代又一代新產生的台灣年輕選民，作出了最鮮活的教材。虧涉台系統花這麼大力氣推動「一代（年輕一代）一線（基層一線）」，瞧瞧所謂的「台灣學生聯誼總會」要抗議中國加班機取消，動員了半天，只見幾個人出面撐場，就該理解對台工作的一葉知秋了。

逾一甲子的經驗，美中在交好時，往往是台灣倒楣的時刻，反之，美中如果在核心利益上對峙，台灣若能小心謹慎，多半能夠逢凶化吉。大年初一要說好話，兩大之間，小國的生存之道，要靠智慧，這或許正是另一形式的狗年大吉。