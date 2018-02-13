無性婚姻8年 衛福官員被妻休掉

2018-02-13

〔記者楊國文／台北報導〕「夫妻變成室友」！無性婚姻，構成離婚事由！

夫拒溝通堅稱正常 妻訴夫妻變室友

四十多歲的林姓衛生福利部官員，和妻子結婚十三年，至今膝下無子嗣，妻子訴請離婚控訴，結婚初期每年至少有一次性生活，但八年前至今卻過著「無性生活」，而被質疑有性功能問題的丈夫卻堅稱「那方面」正常，沒拒絕行房，林妻泣訴「你不覺得這樣很折磨我嗎？」法院一審以「未達難以維持婚姻的重大事由」駁回，但高等法院認定兩造婚姻已「空洞化」，且林男應負較大責任，昨逆轉改判准予離婚。

判決指出，也在大學授課的林男在二○○五年結婚，林妻主張，結婚初期每年還有一、二次行房，但二○一一年以後就完全沒有性生活，以致生育希望落空；她多次和丈夫溝通卻遭冷漠以對，經常以加班或到學校授課晚歸為由，迴避生兒育女的問題；諷刺的是，夫妻住同一個屋簷下，卻幾乎沒有互動、交談，「大部份是用簡訊、LINE在聯絡」。

住同一屋簷下 卻靠簡訊、LINE聯絡

林妻又指稱，她向閨密葉女吐露心聲：「我們夫妻的關係一直像是室友」，丈夫還曾說「夫妻不一定要有性生活」；葉女建議她，丈夫若確實有性功能的問題就應接受治療，但林妻苦惱於丈夫一再逃避。

林妻也形容「這是有名無實的婚姻」；岳母曾勸女婿「人生很長，大家好聚好散」，但林男雖承認逃避、不溝通，仍堅稱「那方面」正常，不肯離婚，林妻只好上法庭訴請離婚。

高院認定兩造婚姻空洞化 改判准離

士林地院審理認為，林男夫婦對性生活次數說法不同，互動模式也有觀念差異，但兩人從二○一一年起至二○一三年曾五度出國旅遊，林男也有意願維繫婚姻，認定兩人尚無難以維持婚姻的重大事由，判林妻敗訴，不准離婚。

但高等法院認為，兩造婚姻已「空洞化」，林妻因無性生活及憂心無法生育子女，已罹憂鬱症、失眠，顯示她在婚姻中承受巨大痛苦、婚姻也有重大破綻，且林男應負較大責任，昨逆轉改判准予離婚。