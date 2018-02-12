內政部調查報告》昔閣揆兼救國團主任

2018-02-12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會去年十二月十一日決議，要求內政部調查救國團的組織定位及業務。據了解，報告近日出爐，直指救國團當年脫離國防部管轄後，在一九七○年至一九八九年間受行政院、教育部督導，是由教育部長兼任救國團召集人及主持各項青年工作會議。

教長任召集人 主持工作會議

內政部報告指出，「中國青年反共救國團」成立於一九五二年，由行政院律定隸屬國防部管轄，業務負責學生、社會青年組訓，並承辦高中以上學校軍訓教育，直至一九六九年才解除隸屬關係，後改歸為教育部主管。

報告說明，救國團在一九七○年以「社會運動機構」型態向內政部備案，直至一九八九年八月立案為社會團體，在這十九年間，前行政院長蔣經國、李煥曾擔任救國團主任，教育部長兼任召集人，負責主持各項青年工作會議，並於各縣市成立團委會。

在一九七四年八月，擔任閣揆的蔣經國對救國團「青年工作要點」指示分工。在教育部長擔任召集人階段，救國團陸續興建志清大樓、十三所青年活動中心、幼獅文化、中國青年服務社來推動青年活動業務，並受教育部督管。

立委：黨國不分最好證明

「這是黨國不分最好證明！」民進黨立委賴瑞隆質疑，教部自一九五○至二○○三年，連年拿錢給救國團辦活動，歷年共補助救國團三．八億餘元，另還撥款四．五八億元給救國團蓋青年活動中心，由國民黨籍的教育部長擔任救國團召集人，很典型是方便「左手撥右手」，將國庫的錢補助黨國成立的社團。

賴瑞隆指出，在過去威權時代，中華民國總統由國民黨主席擔任，行政院長另兼救國團主任，教育部長還擔任救國團召集人，不斷拿國家資源「私養」國民黨的附隨組織，時至今日仍有教育部卸任高官出任救國團理事長。

此外，針對違反人團法「主任當家」制，救國團在二月十日所召開的會員大會，通過章程修正改為「理事長對外代表本團」，並取消入團須團員推薦的限制；內政部合作及人民團體司籌備處主任陳茂春說，修正後的章程符合「人團法」規定，至於為何過去教育部長會兼救國團召集人，研判應與蔣經國的政策相關。