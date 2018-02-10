吾居吾宿大樓3層違建釀災？民嗆公權力不彰

2018-02-10

6樓變9樓

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長傅崐萁昨到國盛六街勘災，遇到災民陳情質疑：「為何讓建商蓋違建？」傅回應：「這部分還要釐清。」張姓住戶對媒體爆料指出，住戶對違建都有檢舉和提告，但縣府只張貼勒令停工的公告後就放任不甩，如今樓真的塌了，縣府沒有責任嗎？

因強震倒塌成危樓的花蓮市國盛六街吾居吾宿大樓，建築執照上原本只有六樓，但現場可以看到七樓以上磁磚顏色明顯與一到六樓不同，可能是增建的違建。張姓住戶更向媒體控訴，當初吾居吾宿只有六樓，但建商卻往上加蓋到九樓，她質疑就是這三層違建，才導致大樓傾塌，「當初都有檢舉，縣府現在才重視，實在太諷刺。」

張姓住戶說，當初有住戶去縣府找承辦人員反映，還有公務員嗆說：「等到地震倒了，自然會有人會賠償妳。」由於違建一次蓋三層，住戶擔心結構問題檢舉，但縣府只有張貼勒令停工的告示，沒有積極作為。

縣府：去年6月已送法辦 審理中

縣府建設處代理處長鄧子瑜說，公務員不可能會這樣回應民眾，希望住戶爆料要有所本，違建查報作業流程有相關規定，去年確實有收到檢舉，派員到現場查察後，確認瞭望台及七到九樓是正在施工中的違建，此案已於去年六月依違反「建築法」移送法辦，花蓮地方法院尚在審理中。