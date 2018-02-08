花蓮大樓被震倒 7旬翁：沒見過

2018-02-08

〔記者王峻祺、簡惠茹、林敬倫、張議晨、花孟璟、王錦義、游太郎／花蓮報導〕花蓮雲門翠堤大樓嚴重傾塌，第一時間約有近百人受困，搜救人員迅速挺進災區，七日凌晨零時四十四分救出一名年僅二歲的女娃及她的父母，讓救難人員相當振奮；事發九小時後，韓籍五十八歲的金姓婦人也在九樓後方獲救。

七十歲的涂姓老翁說，他一輩子住在花蓮，地震雖頻繁，但「這輩子第一次遇到地震震倒大樓！」涂姓老翁說，花蓮人對地震早就習以為常，以前只有颱風會有嚴重災情，就算是九二一大地震，花蓮也沒有嚴重災情。

涂姓老翁說，這一個禮拜以來，幾乎每天都有地震，他非常心驚，現在都不太敢回到家裡住。

雲門翠堤大樓八樓呂姓一家人，因住在大樓後側，地震發生時建築體向前傾斜倒塌，順勢受困在採光窗邊，爸媽兩人緊抱著二歲女娃等候救援，搜救人員發現時，立刻破窗而入，置放鋁梯將三人接下。

由於當時餘震不斷，搜救人員率先進入呂家協助屋主一家逃生，安排媽媽先行爬下，爸爸隨即也自窗邊攀爬鋁梯而下，因現場太過混亂，手一度沒抓好梯子差點摔下樓，被隔離在封鎖線外的媽媽緊張大喊「小心！」

未因地震驚嚇哭鬧的女娃，則被緊緊地攬在救難人員懷中，一路穿過破窗、攀下鋁梯，順利將女娃平安送到地面，獲救剎那，媽媽不顧手腳傷勢，趕緊衝上前接過女娃後直呼「謝謝」，一家三口昨回到鳳林老家避難。

韓籍五十八歲的金姓婦人昨早九點多獲救，她驚魂未定地說：「地震才不到幾秒，整個房間全都滑下去。」她自九樓被接下後，不斷向搜救人員道謝，被送到醫院時，連忙拿起手機充電，向親友報平安。