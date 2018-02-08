國震中心促立法鼓勵補強耐震度

2018-02-08

〔記者吳柏緯、王錦義／綜合報導〕花蓮發生大地震，造成嚴重災情。國震中心主任黃世建分析，這次傾倒的大樓屬於早期建物，且建築結構底層軟弱，抗震性低。防災都更除了要拆除重建，更重要的是應立法鼓勵建物補強、增加耐震度。

九二一後耐震補強進度緩慢

黃世建說明，這次倒塌的建物與兩年前台南維冠大樓、九二一的東星大樓很類似，因屬於住商混合大樓或飯店，底層開放空間，上層做為居住使用，存在底層軟弱的缺陷，這類問題若不儘速解決，下次地震，類似的災情還是會再度上演。

黃世建也提到，九二一地震之後，政府推動老舊建築物耐震補強，由於整棟補強或拆除重建，需住戶百分之百同意才得以進行，因此私有建築物的耐震補強進度仍停滯不前，老舊建築物耐震度普遍不足。

他認為，防災都更需要公權力介入，不應只是拆除重建，也要鼓勵耐震補強，但要簡化立法程序。

由於這次花蓮地震有多棟高樓、飯店，出現倒塌、傾斜的狀況，花蓮地檢署懷疑有建商偷工減料的問題，已派檢察官深入災區瞭解災情，儘速蒐集、保全相關證據，未來將追究相關刑責。

花檢調查有無偷工減料

花檢因應震災，除針對妨害救災、囤積居奇、哄抬物價及以詐欺等方式危害災民財物等犯罪行為預做防範，針對罹難者也啟動地震災害罹難者遺體處理作業，以「尊重死者、方便家屬」為原則，檢察官會同法醫到殯儀館，在確認死者身分後，即協助開立死亡證明書。

花檢主任檢察官兼發言人王怡仁表示，目前已向宜蘭地檢署要求法醫協助相驗，也有檢察官前往震災現場待命，第一時間對罹難者遺體進行相驗，若發現罹難者，將先送往市立殯儀館採集指紋、ＤＮＡ等辨識身分的資料，確認身分後，協助開立死亡證明書。