蘇花改「截彎取直」 台9線讓出「最長」省道寶座

2018-02-05

台一線四六一公里 變第一

〔記者張議晨／宜蘭報導〕省道台九線全長四七四．三公里，居全台「最長」省道寶座數十年；但經蘇花改工程「截彎取直」及台九線部分路線增減，縮水近二十公里，冠軍寶座將拱手讓給西部的台一線、以四六一公里稱霸。

台九線是台灣東部南、北向省道，起點與台一線、台一甲、台三線、台五線相同，都是台北市監察院前的「台灣公路原點」。台九線途經新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣，迄至屏東縣枋山鄉楓港，全長約四七四．三公里，與台一線構成環島公路網。

蘇花改蘇澳至東澳段今日下午四點通車，工程完工後為劃分養護路段，行政院則已公告台九線部分路線調整；全長三十八．六公里的蘇花改扶正為「台九線」；原本台九線蘇花公路蘇澳到花蓮大清水段則改制「台九丁」線，里程六十八公里。

加計南迴改 縮水近20公里

這一來一往，再加上台東南迴改等工程，部分路段廢止或新增，總計減少十九．八公里，台九線剩下四五四．五公里。

這一改讓機車族很扼腕。蔡姓機車騎士說，以前騎機車只要經台一線、台九線就可環島，現在蘇花改禁行機車，以後兩線環島夢想破滅，得加走台九丁線，三線才能環島。

有趣的是，蘇花改局部通車後，蘇澳隧道至東澳端出口里程牌是一○三．九至一一三．二公里；但出了隧道到東澳幸福橋與台九線蘇花公路銜接，里程牌直接從一一三．二跳至一二○公里。換句話說，台九線少了一一四至一一九公里等六個里程牌，形同「消失七公里」。

原蘇花東澳段 改台九丁線

公路總局解釋，台九線東澳至南澳段正進行彎道改善，里程牌將等到改善工程完工，才會一併進行整併更換，短時間確實不會有一一四至一一九公里的里程牌。

公路總局說明，蘇花改蘇澳到東澳段通車，蘇花公路東澳路段將先改隸台九丁線，其餘路段則待明年底全線完工才會改制。另外，蘇花改首階段僅開放小型車通行，大型車、機車、自行車仍需走「台九丁」蘇花公路。