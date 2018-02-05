北美台灣人教授協會質疑 管中閔、陳建良涉違學倫

2018-02-05

〔記者吳柏軒、張協昇／綜合報導〕台大教授管中閔與暨南國際大學教授陳建良合寫論文，被踢爆疑似抄襲張姓碩士生論文，中研院、台大皆以該論文非正式出版而未成案調查，引發學界不滿。北美洲台灣人教授協會等自組學倫團隊，初步檢視發現，陳、管兩人論文圖表來源有疑義，涉違學術倫理。

針對新發展，台大表示，此案早已經過校內學術倫理委員會開會檢視，決議未涉及學倫，校方尊重學倫會調查，盼相關爭議盡速落幕。

管中閔、陳建良在二○一七年參加中研院主辦網路與貿易研討會，發表《兩岸經濟合作架構（ＥＣＦＡ）政策效果評估國際貿易實證》，被踢爆與二○一六年暨大張姓學生碩士論文《ＥＣＦＡ貨品貿易早收清單對台灣出口中國大陸之影響：差異中差異模型之分析》中，有廿多處雷同。

台大學倫會一月廿六日報告，指該研討會鼓勵學者多提供暫時研究成果，論文未完成，仍可在會後修改，但為方便閱讀而列印，並無公開發行，不具讓他人引為權威文獻的特性。學倫會一致同意該論文非公開出版的學術論文，非台大教師資格與學術倫理規範的對象，決議不立案調查。中研院也以台大在一月廿六日召開學術倫理委員會審查認為學倫案不成立。

北美洲台灣人教授協會與台灣教授協會昨發布聯合聲明，質問若非正式論文就不在學術倫理規範之列，那未來沒有正式出版品的學術會議如何規範？

北美教授籌組跨科系資深教授與研究人員團隊，仔細比對陳、管論文與張姓碩士生論文，初判兩篇論文多圖雷同，但各自寫「作者自行整理」、「作者自行統計」等，涉嫌違反學術倫理。

管中閔針對此事，曾在臉書上發布「莫須有」三字自清。另本報記者昨再次聯絡陳建良，但對方未接電話，未取得其回應。