全民公敵正在中國上演

2018-02-05

記者鍾麗華／特稿

無論是歐威爾《一九八四》小說中「老大哥」無所不在的監控，或是電影《全民公敵》裡個人隱私被國家濫權侵犯，這些情節，正在中國上演。藉由人工智慧與大數據，中國在網絡和實體空間監控手段日新月異，一旦踏入中國，你能逃到哪去？

中國監控產業形成於江澤民統治時期的「金盾工程」，其為一九九九年展開的計畫，名義是公安自動化系統，實為全方位的網路封鎖和監控系統。因網路監控而產生的「五毛黨」，據估計有數百萬到數千萬人之多，哈佛大學有三名學者在二○一六年研究報告曾統計，「五毛黨」每年在網路上發表高達四．八八億條留言。

至於比「五毛黨」階級更高的網路輿論監控人員，在中國估計達兩百萬人，報酬優厚，最低薪資每月人民幣六千元到八千元，中國每年為此支付的工資高達人民幣兩千四百億元。事實上，中國為監控社會而支出的「維穩」經費，二○一五年已達人民幣八八九九億元，一度超過軍費。

監控成為一張巨網，鋪天蓋地覆蓋整個中國。不要以為不談敏感議題，就不會被鎖定，中國的監控早已延伸到言論表態。台灣藝人必須在網路上表態不支持台獨、太陽花學運與香港「佔中」運動，否則即遭封殺。台灣學生拿中國獎學金，若出現反對「一中」的言論或行為，校方必須取消其資格，並向上級報告。

而中國台商從過去到現在的言論表態，從來沒少，舉凡反台獨、支持特定總統候選人到力挺「九二共識」，近來更因M503航路爭議，部分兩岸春節包機停航，砲口對準自己的政府，藉此向中國表態，也難怪商總理事長賴正鎰人在高鐵上，就急著通知記者到車站堵麥，放大聲量批評政府讓台商返鄉與觀光因此受害。

「老大哥正在看著你」，習慣於自由民主的台灣青年、網路世代，真能忍受無所不在的監控嗎？