泡沫破裂？比特幣一週跌近25％

2018-02-04

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕虛擬貨幣比特幣價格大幅動盪，受到一連串利空消息衝擊，週五盤中重挫十五％、跌破八千美元，全球加密貨幣總市值廿四小時內蒸發逾一千億美元，泡沫破裂的臆測不斷。此外，摩根大通和美國銀行（BoA）加入禁止以信用卡購買加密貨幣的行列，因擔憂信用卡債無法償還或遭盜用的風險升高。

各國監管日趨嚴格，投資人擔憂比特幣價格可能受到人為操縱，導致市場掀起這波加密貨幣拋售潮。盧森堡Bitstamp交易所數據顯示，週五比特幣價格一度重挫十五％、至七六二五美元，為去年十一月以來首次跌破八千美元；隨後反彈，迄週六上午約跌五．六％、報八四九八美元。

過去一週來，比特幣跌幅接近廿五％，今年以來累計下跌近四十％。彭博新聞指出，在美國宣布引進受到規範的比特幣期貨合約後不久，比特幣於去年十二月十八日創下一萬九五一一美元的最高紀錄，迄今比特幣價值已蒸發超過一半。

《紐約時報》、彭博新聞接連揭露，加密貨幣交易所Bitfinex和泰勒幣（Tether）發行商Tether兩家公司主管居然是同一幫人，並傳出去年十二月曾遭美國商品期貨交易委員會（CFTC）傳喚。

日本東京虛擬貨幣交易所Coincheck一週前遭駭客竊走價值逾五億美元的加密貨幣新經幣（NEM），創下史上虛擬貨幣遭駭的最大規模紀錄，日本政府週五對Coincheck總部展開搜索。

美兩大銀行禁信用卡買虛擬貨幣

社群網站臉書日前宣布，禁止虛擬貨幣及ICO（首次代幣發行）在臉書平台上打廣告，以杜絕詐欺性促銷的金融性產品和服務。

此外，在美國兩大銀行禁止信用卡購買虛擬貨幣後，花旗銀行也在檢討相關政策；更早之前，第一資本金融集團（Capital One）及Discover金融服務公司，已表態不支持虛擬貨幣交易。