我Link16能與美互通 尚缺實兵演練

2018-02-03

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國退役上將羅夫海德呼籲，我國軍事能力、防禦設計應和美、日整合，事實上，我國為加強和美方的戰術資訊互通，雙方已簽訂軍購案發價書，讓新式艦艇裝設「Link11」、「Link16」戰術資訊傳輸鏈路，台美戰術資訊將可互通，但雙方至今尚無實際聯繫的機會。專家、學者皆認為，美國會有顧忌，在於軍方對防止洩密的工作不夠嚴密，軍方應加強保密工作，日後亦可透過敦睦艦隊，將台美軍事交流提升至「戰術交流」。

戰術資訊傳輸鏈路 我主戰裝備裝設

我國目前在美製主要作戰裝備，例如F-16戰機、紀德級軍艦、愛國者飛彈及重要防空雷達系統上，裝設「Link16」戰術資訊傳輸鏈路設施，由於美軍及日本防衛隊的相關美製軍備也採同樣系統，美日台三方作戰部隊進行戰術資訊即時傳輸，並非難事。

此外，我國為使新式國造軍艦配備「Link16」及「Link11」，同時更新現役軍艦相關系統，已和美國簽署總金額約台幣二十一億五千餘萬元的軍購案，未來將有助於雙方作戰資訊通聯、即時傳輸能力；但雙方現役艦艇尚無雙向情資流通，導致戰術資訊傳輸鏈路系統缺乏「實戰經驗」。

專家指台灣軍方頻傳洩密 美有顧忌

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩表示，就他的了解，我方資訊會提供給美國，但美方不會把資訊提供給我方，關鍵在於我國軍方洩密情形頻傳，因此，軍方應加強保密工作，才能免除美方心中陰影。

呂禮詩指出，台美軍事交流層級目前仍屬「戰技層級」，包括陸戰隊交流，或一些小規模授課皆是如此，尚未做到軍種以上的「戰術層級」交流。因此，我方應透過行政、立法部門，進一步促成層級更高的交流活動。

呂禮詩認為，美國國會多數議員贊同美國今年度「國防授權法」，亦可能促成雙方軍艦往來，如透過雙方行政部門協調，讓海軍「敦睦艦隊」到美國關島、珍珠港等重要據點，甚至和美方進行艦隊對抗、後續檢討與交流，並測試雙方軍艦通聯系統，「今年就是個機會」。

台灣智庫諮詢委員董立文認為，過去十年內，我國抓到的中國間諜，軍方佔了不小的比例，也是美方對台美軍事實質交流有所顧忌的主因。因此，我國軍方應進一步提升「保密防諜」工作，才能贏得他國信任。