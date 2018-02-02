拒絕中國 大批香港人想移民台灣

2018-02-02

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港主權移交中國去年七月屆滿廿年，「一國兩制」卻屢遭中國侵蝕，今年一月以來集會、參政等權利及人身自由更飽受打壓。美國政府對外宣傳機構「美國之音」（ＶＯＡ）一月卅一日報導指出，鄰近香港的民主島嶼台灣，預計將因此迎來另一波香港移民潮。

美國之音整理數據 有數波移台

每年平均約有一千名香港、澳門民眾獲准來台定居，但ＶＯＡ整理台灣接納香港移民的歷年數據，發現暴增階段都發生在港人因中國行徑而感前途未卜之際：第一波是一九八三年，當時殖民香港近一五○年的英國政府與中國談判香港前途問題不順，香港民間因而動盪，大批港人出走，部分就近移民台灣。

第二波是在一九八九年，原因是中國發生「六四事件」。第三波是在九七年香港主權移交中國，擔憂言論自由受限的其他港人也陸續來台定居，四年內獲准人數逾五千一百人。最高峰則發生在二○一四年的「雨傘運動」後一年，要求中國政府放手讓香港進行特首「真普選」未果，另一批香港、澳門民眾也決定跟進來台生活，一五年九月及十月就有三九三○人申請成功；到了中國政府欽點的香港行政長官人選林鄭月娥去年三月確定出線，下定決心移民的案件更超出前年一倍之多。

對中國寒心 港人就會大量出走

此外，中國人可在香港居住、工作、旅遊，也讓空間早已嚴重不足的港人深感不滿。

美國之音的調查發現，港人最想移民的前兩名是澳洲與加拿大，約佔十七％；台灣則有超過十二％。依台灣「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」規定，除來台求學，與台灣人結婚，或在台投資台幣六百萬元，皆可申請居留。

至於中國上個月讓港人寒心的事件，包括：當地元旦「守護香港」萬人大遊行，卻遭香港警方設限；瑞典籍的香港銅鑼灣書店股東桂民海在北京遭便衣警察強行帶走，二度「被失蹤」；還有香港本土派政黨「香港眾志」副秘書長周庭原擬投入三月立法會補選，港府卻以其所屬政黨的「民主自決」主張，指控她並未真誠擁護「基本法」，剝奪她的參選資格。