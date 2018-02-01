黨產會今開鍘 凍結婦聯會384億

2018-02-01

婦聯會大會 否決簽約

〔記者陳鈺馥、鍾麗華、楊綿傑／台北報導〕黨產會今日開鍘婦聯會！婦聯會昨召開臨時會員代表大會，對於是否與內政部、黨產會簽署行政契約，出席六十人，經票決後，三十一票反對、二十八票贊成、一票廢票，反對簽約的鷹派勢力勝出，否決簽署行政契約，歷時半年多的三方協商共識宣告破局；黨產會表示，今日上午將召開臨時委員會議，認定婦聯會為國民黨的附隨組織，並凍結婦聯會名下三八四億元資產。

去年十二月底三方簽定的行政契約備忘錄，婦聯會允捐資產中的三四三億元給國庫，旗下四個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等；在婦聯會反對派以三票之差勝出，簽約破局後，形同拒絕將三四三億元資產捐還國家。

黨產會發言人施錦芳指出，黨產會委員會議今將婦聯會認定為國民黨的附隨組織，「處分書當天就會出來，即刻生效」！

據了解，黨產會已掌握大量史料及證據，證明由國民黨總裁蔣介石之妻宋美齡一手成立的婦聯會，在威權時代憑藉黨國特權及影響力，收取數百億元勞軍捐，婦聯會及分會主委清一色為國民黨高官夫人，更是國民黨每逢選舉，動員婦女票不可或缺的附隨組織。

施錦芳強調，認定附隨組織並推定為不當取得財產後，婦聯會現有資產共三八四億元，名下市值近四億元的不動產，將全部禁止處分、禁止移轉、禁止捐贈，等同全面凍結；而婦聯會所擁有的近五億元台泥股票不得變賣，婦聯會相關「法定義務」支出，皆須經過黨產會同意始得動支。

施錦芳提及，婦聯會拒簽行政契約，黨產會將依「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」規定，進行後續調查及處分。

婦聯會金流 徹底清查

施錦芳說明，由婦聯會成立的婦聯社福基金會、婦聯聽障文教基金會、華夏婦女文教基金會、振興醫院、華興育幼院、華興中小學、復興中小學，全都會另立案調查。

至於婦聯會後續資產何時收歸國有？施錦芳說，依黨產條例規定，未來須追查「財務」及「資產」狀況，後續調查結果出爐後，將再舉行聽證會，黨產會也已派人到婦聯會，取回近年捐贈資料，將徹底清查婦聯會金流。

對於協商破局及面臨黨產會重啟調查，婦聯會主委雷倩表示，婦聯會現在是被動接受下一輪攻擊的狀態，預期會非常強烈。至於婦聯會資產若遭凍結，雷倩表示，根據其他組織的前例，即便是在最壞的情況下，員工薪資是沒有問題的。