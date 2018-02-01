鷹派提案換主委 雷倩：赤裸裸奪權

2018-02-01

推翻簽署行政契約後 更上演「逼宮」戲碼

〔記者楊綿傑／台北報導〕婦聯會昨決定不簽署三方行政契約，反對簽約的鷹派勢力在勝出後，更上演「逼宮」戲碼，提案撤換婦聯會主委雷倩，雖然最後變成建議案，但雷倩會後不諱言，這是「赤裸裸的奪權」，並公開呼籲婦聯會委員潘維剛「如果想要這個位子，按照程序，不要急。」

雷籲潘維剛：不要急

潘維剛稱是正義之聲

反對簽約的潘維剛則回擊，婦聯會會員代表決定自己的未來，非奪權，而是正義之聲的戰勝與展現。

在臨時會員大會前，雷倩祭出由前主委辜嚴倬雲親自簽名，答應簽約的行政協商公文，希望會員自主決定要接受行政和解，轉型成公益組織，還是拒簽行政契約，面對後續行政調查及處分，喊話意味濃厚。潘維剛則高聲批評不應該以割地賠款的方式豎白旗投降，雙方戰火一觸即發。

不過，投票結果，反對派取得否決簽約的票數，雷倩等支持簽約派敗下陣來。

對於會前傳得沸沸揚揚，將有勢力提出臨時提案，醞釀「撤換主委」，潘維剛表示，確實有人提，不過只是建議案。代表婦聯會四大基金會的律師葉慶元則說明，前海基會副董事長焦仁和的夫人談海珠在大會上提案，建議雷倩請辭主委，並希望在二十六日前補選常委，但雷倩不讓這個提案有機會獲得討論，直接宣布散會。

雷倩回應，已經請潘維剛委員不用緊張著急，目前還沒有相關章程，她已將此提案送到常委會，待召開常委會修改章程、進行會員核定後才能進行，「如果真的要這個位子，就按照規定。」

雷倩事後感嘆「婦聯會沒有團結問題，只有權力問題」，甚麼人要來主導婦聯會才是這個階段的主因。「裝睡的人叫不醒」，已經攤開所有資料告訴他們最需要注意的事情，可是最後的狀況，就是「赤裸裸的奪權」。

至於個人去留，雷倩強調，政府接下來可能會有強烈的攻擊，她會全力準備，如果大家辭職，就是把城門打開、自己逃跑，她勸大家要守城到最後一刻，可以被殺頭、不可以逃跑。