吳瑞北公布資料表 兼任月領8000也列出／同是台大校長參選人 資料揭露差很大！

2018-01-31

〔記者黃以敬／台北報導〕台大校長遴選委員會選出的當選人管中閔，遭爆個人資料表未完全揭露兼任年薪百萬到千萬元之譜的台灣大獨董身分而有誠信問題，台灣大副董蔡明興出任遴委也未主動揭露與候選人關係，導致遴委會運作出現未落實利益迴避爭議。

校務會議代表看不到候選人資料

台大校長參選人之一、台大電機系教授吳瑞北，昨日在臉書PO文公布自己的「國立臺灣大學校長被推薦候選人資料表」全部資料；他指出，好奇怪，很多校內朋友很好奇來詢問想看候選人資料表，甚至有台大校務會議代表，「更奇怪，因為她（校務會議代表）雖被規定要去投推薦同意票，但看不到各候選人的資料表。」

吳瑞北昨公布個人資料表中，業界經歷一欄中，包括列出一個月車馬費不到八千元的「工研院兼任顧問」、「美國紐約IBM公司博士後研究」等職務。

遴選引發諸多爭議 是很悲傷的事

他受訪指出，他會參選，無非希望提出的理念能有機會實行，而校務會議及遴委會的兩階段遴選，很多資料卻是未完全公開，似乎很多人是不了解的狀況，很奇怪。因此，「我將之公布，愛看的人就去看吧！」

對於遴選過程，他則感慨地指出，他知道很多遴選委員都很努力去做好遴選職務，但遴選過程卻引發如此多爭議，「是很悲傷的事」。

盼校務會議檢視制度需改進之處

對於目前遴委會及教育部對遴選爭議會做出什麼決議，他表示不多置評，但會希望台大校務會議未來能徹底再檢視台大校長遴選制度需改進之處，不要再讓台大校譽受傷害。