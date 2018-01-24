川普下一刀 恐鍘中國竊智財權

2018-01-24

史劍道︰可能月底前公布調查結果

對中數十億美元產品制裁

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普對太陽能電池、模組及洗衣機課重稅，象徵吹響美中貿易戰的號角，下個開鍘對象是何產業？華府美國企業研究所（AEI）中國貿易專家史劍道（Derek Scissors）表示，川普可能提早公布中國竊取美國智財權調查結果，最後恐對中國「數十億」美元的產品進行制裁。

鋼鋁完成調查 川普將有所動作

此外，美國商務部本月已先後將進口鋼鐵產品和鋁製品的國家安全調查結果交給白宮，川普在九十天內，可決定談判協商、或是祭出課徵關稅、實施進口配額等制裁手段。

史劍道指出，美國貿易代表署去年八月根據「貿易法」第三○一條款 ，對中國竊取美國企業智財權、強迫美國企業技術轉移等不公平貿易做法展開調查，初步調查結果可能在川普一月三十日向國會發表國情咨文的「幾天前」公布；他說，因這起調查而採取的制裁行動，將主要鎖定中國電信和半導體部門。

白宮未證實可能提早公布調查結果的說法。美國國家安全會議一名發言人透過電子郵件表示：「目前我們無可奉告；總統已經重申，美國將運用所有貿易補救措施，為美國工人和企業打造公平的競爭環境。」

史劍道會做出上述觀察，主要是因為川普上週三接受路透訪問時表示，美國可能很快對中國竊取智財權一事祭出可觀罰款，暗示美國可能提早公布三○一調查的結果。

川普和他的首席經濟顧問柯恩先前曾批評，中國強迫美國企業轉移智財權給中企，做為美企能在中國經營的條件。

川普去年十二月發表首份國家安全戰略報告時，痛批中國等競爭國家，竊取美國數千億美元的智財權。去年十二月初，美國貿易代表署已就中國竊取智財權完成一份草稿調查報告，並在一個監督這項調查的跨部會委員會中傳閱。

301制裁 恐鎖定電信、半導體

史劍道表示，在美國公布三○一調查結果後，白宮將有三種選項：向世貿組織（ＷＴＯ）遞狀，要求中國解決這項爭端；開始與中國政府協商解決之道；對中國片面採取制裁。他指出，川普政府不可能透過ＷＴＯ來解決爭端，也無意與中國協商，只會採取第三種手段。