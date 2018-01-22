3黨籍會長 挺水利會改制 國民黨秋後算帳祭黨紀

2018-01-22

苗栗、南投、嘉南等3會長 陣前倒戈

〔記者施曉光、王俊忠、佟振國、張勳騰／綜合報導〕國民黨上週大動作反對農田水利會改制案，結果有三位黨籍水利會長支持蔡政府的改制案，國民黨決定針對陣前倒戈的苗栗水利會長謝福弘、南投水利會長林庚辛、嘉南水利會長楊明風揮舞黨紀大刀，罪名為「違反本黨主義、黨章、政綱、政策或決議」，本週內三地方黨部就會召開考紀會做出處分。

林庚辛：服務農民 不應分藍綠、黨派

對於面臨黨紀處分，林庚辛表示，水資源的取用不能分藍綠，而為弱勢農民服務，更應不分藍綠、黨派，南投水利會經費不足，七成以上經費來自中央補助，不論哪一黨執政，都改變不了這個事實，只要能夠照顧更多農民，任何黨紀處分他都願意接受。

楊明風強調，他是因為水利會改制政府機關後對嘉南水利會這種鄉村型的水利會運作發展有利，他個人才支持改制，他尊重國民黨的處分決定。

謝福弘則指出，因水利會長官派對屬於鄉村型的水利會有幫助，他才支持水利會改制案，他尊重國民黨的黨紀處分，而他目前身兼國民黨苗栗市黨部主委，上週已口頭請辭主委，近日會提出書面資料正式請辭，以示負責。

吳敦義上週立法院外揮軍抗議 遭打臉

為反對水利會改制，國民黨主席吳敦義定調全黨堅持反對立場，還要求組發會結合農田水利聯合會、各地水利會反制，國民黨「水利工作委員會」還透過各縣市黨部配合，在各水利會會長、會務委員、小組長、會員等四層級進行連署與陳抗，要藉此讓蔡政府知難而退，未料自家人卻被綠營成功策動倒戈，讓親自揮軍在立院外抗議的吳敦義面子掛不住。

黨內人士指出，三名黨籍水利會長違反黨的政策立場，當然要處理，因此三人黨籍所在地包括台南市、南投縣、苗栗縣黨部，必然召開考紀會做出處分。一般預料最輕停止黨權、黨職，重則撤銷或開除黨籍，若是後者，必須再呈報中央考紀會議決並報請中常會通過後確定。

台南市黨部主委謝龍介表示，楊明風悖離黨的立場，國民黨必須拿出一個態度，否則以後不就亂了套，楊明風應該「阿沙力」一點，拿出「個人作為」，自己表態離開國民黨。