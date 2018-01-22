基本工資 下次調幅4.72％起跳

2018-01-22

政院研議6％內溫和調高

〔記者李欣芳、鄭琪芳／台北報導〕行政院積極研議解決青年低薪，由政院副院長施俊吉召集的幕僚會議，經討論後最有共識建議對策，是法定基本工資逐年調高，並建議下次基本工資調幅要大於今年實施的四．七二％，未來擬在六％以內溫和調高，同時訂出漸進達成蔡英文總統揭示的基本工資三萬元的願景與期程。

台大國發所副教授辛炳隆則認為，在目前的基本工資審議機制下，逐年調整是有可能達到基本工資三萬元，但若要訂「最低工資法」，反而是訂死在那，將沒有調整空間，目前未納入勞基法的家事勞動者可能也需適用，恐導致家有失能者的弱勢家庭更僱不起外籍看護。

擬設5年內達3萬元目標

據透露，目前初步列入解決低薪的建議對策，包括基本工資逐年調高且下次調幅要高於四．七二％，以及建立有談判能力的工會等多元方向。至於三萬元基本工資，行政院正依總統揭示的願景設定進程，例如可設定五年後達成目標。若研商順利，最快農曆春節前可定案，也不排除延後拍板。

據悉，有官員建議若要調高基本工資，應有對企業的補助等配套；知情官員則說，政院這次將暫不處理配套，下階段再研擬。

今年起基本工資從兩萬一○○九元調為兩萬兩千元，調幅四．七二％；官員表示，調幅在五％、六％以內都算溫和，超過八％就是遽升，可能性很低。依往例，基本工資審議委員會在七月召開，若決定調高基本工資，會從隔年元旦起實施。