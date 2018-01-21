民航局：中國把台商當砲彈 不得台灣人心

2018-01-21

籲中方應讓其他業者申請增班

〔記者施曉光、鄭瑋奇／台北報導〕中國指控台灣民航局未核准中國東方、廈門航空春節加班機申請的做法「不得人心」，我民航局官員昨批評，中國如果真的體恤台商，應同意或指派其他中國民航業者申請增班，協助為中國經濟成長做出最大貢獻的台商返鄉過年，否則就是凸顯長年來「以民逼官」、「以商圍政」思維，把台商當成自己的政治砲彈，更不得台灣人心。

陸委會昨呼籲對岸不要迴避飛安問題，不要為兩岸技術性商談設置政治障礙，不要將無理的片面作為反歸責於我方，更不要以廣大台商為人質，製造矛盾與紛擾；強調守護台商返鄉安全，是兩岸政府共同責任，中國大陸應展現誠意，儘速與我方進行技術性協商，圓滿解決航路爭議。

陸委會副主委邱垂正表示，陸方片面啟用M503及銜接航路影響飛安，為此民航局目前只是「暫不核准」兩家中國航空公司春節加班機，也做好輸運措施準備。

邱垂正強調，北京方面口口聲聲照顧台灣民眾利益，卻對台灣民眾關心的飛航安全溝通置之不理，且故意以政治前提設限，各界都清楚瞭解是誰無所不用其極，施壓台灣接受其政治立場，政府絕不允許陸方一再為所欲為。

民航局官員則指出，M503等四條航路尚未經過溝通確認，從飛安角度考量，本應做到「能排除的風險就該排除」。中國前天的指控，表面上訴諸旅客服務，卻刻意忽略任何服務都該奠基於「安全」的基礎上，根本就是倒果為因。

民航局重申，尤其是W122與W123等兩航路，可能與我國馬祖、金門兩處終端管制空域發生干擾，一旦遭遇天候等特殊狀況，雙方航管員若未能有經過協調、可供依循的作業準則，輕則加重航管負擔，重則釀成難以挽回的憾事。民航局重視飛安的做法，不僅著眼台商，更顧及眾多中國與國際旅客。而中國拒不協商，反而給人「通知就是溝通」的惡劣印象，向國際社會凸顯，中國任何承諾都可隨時毀棄的蠻橫行徑。