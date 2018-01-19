「小國大戰略」高教發展要聚焦 找夥伴拚翻轉

2018-01-19

避免被世界邊緣化 科技部長籲大學認清現實

〔記者吳柏軒／台南報導〕昨科技部長陳良基出席一○七年全國大專校院校長會議，暢談「小國大戰略」，強調大學校長們應認清台灣資源、經費有限，必須聚焦重點，同時正視國內研究人口正在老化的隱憂，提出大家要「找夥伴、打群架、結交盟主」等策略，翻轉未來。

正視國內研究人口老化問題

陳良基直言，台灣就是一個小國，資源有限，科技部預算中，僅二六四．六億元能支持學術研究，但全國有五萬多名教授，且科技部申請計畫通過率約一半，平均分配下來每人每年不到一百萬元，如此經費遠遠不夠。

陳良基還說，高教更面臨另個重大議題，就是年輕研究人口亮紅燈，以科技部補助的專案型計畫研究者年齡來看，呈現老化趨勢，一○一年到一○五年的研究者年齡，平均已達五十歲，更以每年增一歲的速度持續老化，不得不擔憂。

陳良基認為，台灣須有小國大思維和大戰略，找互補夥伴合作打群架，避免被世界邊緣化。大學須認清資源有限的現實，發展要聚焦，推動如國際產學聯盟計畫，促成國際企業加入會員，讓產學研與全球供應鏈接軌。

陳良基也要推AI創新研究中心，積極培育年輕科技人才，將以科技部經費補助學者提升國際影響力等，期盼各大學校長們能調整視角、開放創新、勇敢改變，達到大學社會責任與價值。

清華大學校長賀陳弘說，大學教師約卅歲之後進入職場，做到六十五歲退休，較優的平均年齡約落在四十七、八歲，目前大學教師平均五十歲，略高但還不到情況嚴重，只是若要新聘年輕學者，依舊是「資源」問題。

教育部次長姚立德說，針對教研人口的老化，今年將啟動玉山青年學者，如原先一年五百萬元可聘一名資深玉山學者，學校可改聘三名年輕學者，幫助各校師資年輕化，高教深耕計畫其中也有部分經費須用在新聘教師，會透過資源挹注，減輕學校財政負擔。