焦點評論》 民進黨停看聽

2018-01-12

記者鄒景雯／特稿

勞基法再修正終於完成三讀，各行各業的勞資雙方多半可以舒一口氣，但是民進黨卻沒有輕鬆的餘地，如果民進黨人珍惜時運給了這個本土政權第二次當家作主的機會，就一定會嚴肅記取這次的教訓，外界也以此做為觀測民進黨全體是否具備自省能力的指標。

耗費龐大社會成本的勞基法兩度修正的問題出在哪裡？是第一任勞動部長郭芳煜用錯了人？還是民進黨剛上任措手不及？這些都對，但恐怕不是核心原因。因為從總統交辦行政院要解決三萬元以下低薪的新指令看來，問題似乎繼續存在，並沒有因為頻踢鐵板而消滅。這個問題是什麼？那就是整個民進黨是不是過度迷信政府的角色？否則怎麼會沒人加以規勸，而且還勉為其難一律聽命照辦呢？

其實，這樣的政策思維，早從二○一六大選之前就開始了。候選人與所謂的智庫成員不斷的座談研討，完成政策白皮書，進而成為競選時的政見。可能很少民進黨人能分辨，這些政見的形成，是以馬英九主政為背景，眾所周知，這是一個傾中的大右派政府，因此許多的解決方案，是以矯枉要過正的手段在因應，甚至形成「寧左勿右」的集體迷思；再加上馬政府執政失敗，民眾對政黨輪替的期望很高，進而也帶動候選人不斷進行政見加碼，於是在選舉期間開出太多的支票，而這些支票的脈絡，有著同樣的盲點，就是民進黨必須積極介入，假想敵正是馬英九與其帶給大眾的痛苦。

前年五月，民進黨成為政府，蔡英文帶領的團隊，沒有考慮到馬英九已經下台，即使留下了爛攤子（例如年金改革沒做），但大抵上人去政息，傾中與大右派施政不再，這時候的治理方式應該回歸到正常的市場機制，促進經濟發展與轉型，但執政團隊反而像一群毫無實務經驗的書呆子般，抱著未經重新檢視的政見，在管考各部會要照表操課。「一例一休」意圖管控全國勞動者工作樣態的偏執，只是其一，恐怖的是，這隻手，後續看來並沒有要收手的跡象。

一語中的地說，這些作為，看似介入市場的一小步，其實是計劃經濟的一大步。早在一九九一年解體的蘇聯，他們實踐計畫經濟的國家計畫委員會，光是數學博士就網羅了三千人，蔡政府如果想走計畫經濟的回頭路，請問憑藉的是什麼？不要說已經證明失敗的計畫經濟這種「宏願」，就以蔡政府什麼都想管的伸手亂摸，我們的行政體制有足夠的規劃能力與執行能量嗎？

政府優先該做的是什麼？很簡單，改善投資環境，例如把「五缺」，這些最基本的基礎建設給做好。請問上任快兩年了，這些做到位了沒有？如果最迫切的責任都還沒做好，就急著去介入市場運作，難道是不知道事有輕重緩急，一定要心有定見，照步來，才會產生預期的政策效果嗎？

為了選票考慮的即興短打，例如三萬元之議，只有切下去的那一點，或可奏效，其他全部都會失去均衡點，不知道民進黨內有沒有人在思考？所以說，這時候的民進黨，需要停下腳步，看清局勢，聽見諫言，先把政府的水電土地供應職責給做到做滿，再來指手畫腳，絕對水到渠成，事半功倍。