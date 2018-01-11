2018-01-11

記者鄒景雯／特稿

台灣的勞基法脫胎於工廠法，原本就先天不良，隨著經濟型態的快速變遷，不斷地與時俱進、因應調整，理當是常態，但是最近兩次的勞基法修正，好似折返跑，去年跑出去，發現錯了，今年又跑回來，這趟折騰，立法院的各政黨都有責任。主導去年「一例一休」的蔡總統已經在昨天正式道歉，而兩次修法都左支右絀的國民黨，至今還渾噩不察民意向背，則是最大輸家。

在國會只剩三十五席的國民黨是在野黨，有什麼好批判的？當然很有必要，因為一個不健全的反對黨，無法根據國家的需要，形成有效的監督制衡，就不可能建構健康的政黨政治。因此，作為最大在野黨的國民黨，絕對有該負的責任必須檢討。

國民黨該踩穩什麼立場，牽涉到該黨的路線、策略，擺放在多元的意見市場上供民眾挑選，外界並沒有太大的意見，但是其品牌脈絡一定要一貫，這就好像一個貨品的包裝與內容物，不能掛羊頭賣狗肉，要嚴格品管到不給消費者有意外，道理是一樣的。

從這個角度檢測國民黨，前一次修勞基法，國民黨很清楚的主張「週休二例」，也就是兩天的休息日都要固定，不可以變動。當時的設想是：既然已經失去執政，就該擁抱勞工階級，凸顯民進黨不理會勞團訴求與偏向財團的行為。這一次的修法，相隔才僅一年，國民黨若未失憶，應該重新捍衛「二例」，或至少以「二例」的邏輯來批判民進黨「一例一休」的錯誤才對，結果，國民黨描述的卻是：「一例一休」讓多方都挫折，勞工拿不到所希望的加班費，業主沒辦法確定訂單如期供應，結果物價又上漲，造成多方都輸。這些現象都是事實，但是這麼表態，不就是承認更嚴格的「二例」，將是雙倍的多方都輸？國民黨前一次的極端化，是在幹嘛吃的？

如果這是自省的結果，那麼應該反映在這一次修法的立場調整上，但是又並非如此，甚至國民黨採取牛步戰術的大量提案，是在表達反對，但是從哪個角度反對，則是相互矛盾、腳步錯亂。光是「七休一」該堅持、該鬆綁，私底下主張紛呈，莫衷一是。

倒是等到勞基法再修正三讀完成，國民黨主席公開強調他跟黨籍立委談到，有兩項不應隨便讓步，包括不能連續十二天工作，以及輪班間隔若只有八小時，勞工會過勞，換言之，就是對「七休一」與輪班間隔十一小時，做了事後表態。則其所攻擊的：勞工拿不到所希望的加班費，業主沒辦法確定訂單如期供應的多輸，又該當何解？人民的眼睛雪亮，天底下要找刀切豆腐兩面光的好事，恐怕困難。

不僅如此，早在民進黨前一次修法之前的數十年間，是沒有「七休一」與輪班間隔十一小時規定的，長期執政的國民黨，或至少前八年這一代人在位期間，又為什麼對此自認可以緩解勞工過勞問題的設計，完全不做討論？

不說別的，時代力量至少做了市場區隔，而國民黨前不著村，後不著店，還在五里霧中，找不到出路。一個亂了方寸的國民黨，連眼前的自我定位都拿不準主意，怎麼可能重返執政？