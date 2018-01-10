藍委自打臉？ 也提鬆綁七休一

2018-01-10

〔記者曾韋禎、林良昇／台北報導〕是自打嘴巴嗎？立法院國民黨團口口聲聲反對鬆綁「七休一」，但國民黨立委李彥秀、林麗蟬卻分別提案鬆綁「七休一」，兩人遭民進黨團書記長何欣純質疑後，紛紛撤案。

立法院長蘇嘉全昨早邀集朝野黨團討論鬆綁「七休一」經把關機制後，改為「十四休二」。

勞動部長林美珠解釋，雖然四週彈性工時不受「七休一」之限，但兩週、八週彈性工時仍受到限制；加上目前已用行政命令針對時間、地點、性質三種例外進行開放，專家學者也建議將行政命令法制化，才會修法。

她表示，時間特殊將新增因公務機關舉辦活動之疏運，例如花博等；地點特殊新增隧道工作，因有時候整組技術人員進行挖掘，需要一段時間；性質特殊增加了歲修、為因應天候海象或船舶作業，以及因應表演、拍攝期程，希望能將範圍限縮到真正有需要才開放。

李彥秀質疑，「勞基法」就是要保護勞工，不讓沒議價能力的勞工單獨面對大老闆。

何欣純反駁，這是嚴格地、有條件鬆綁，「現在的勞工當然有議價能力，難道大家的助理都沒有？」李彥秀則回說：「沒有。」林麗蟬則強調，她當過勞工，知道勞工沒議價能力。

不過何欣純馬上翻出修正動議指出，李彥秀、林麗蟬兩人都支持鬆綁「七休一」；李彥秀版把「備查」改為「核定」，林麗蟬只將「行業」改為「事業單位」，在場的國民黨立委蔣萬安、陳宜民也都有連署。

對此，李彥秀表示，為避免爭議及被擴大解釋，已決定撤案。林麗蟬辦公室則指出，該提案是助理筆誤，已經撤案，並非認同鬆綁「七休一」。