雙語拚募兵 中正預校出招

2018-01-09

規劃今年起 設外語專精班

〔記者羅添斌／台北報導〕為提升國軍軍官外語能力，並為增加募兵誘因著眼，軍方規劃將語言學習往下扎根，今年起在中正預校的各個年級都設立外語專精班，並且聘請外籍教師授課，未來中正預校畢業生進入三軍官校就讀時，應可具備相當流利的外語能力。

國防部昨指出，中正預校已在各個年級設立外語專精班，每年級有兩個班，設立專精班及聘請外籍教師的相關經費由國防部支應，目前並無教育部的補助。

行政院長賴清德去年十一月在主持解決「五缺」會議時，指示教育部要研議鬆綁措施，讓本國人或外國人子女可讀雙語學校，以利攬才。教育部隨後說明，將成立專案小組因應，研擬在公立中小學增設雙語專班，要求私立學校外國課程部也招本國人以及科學園區學校增班等。

希望畢業前 通過英檢初級

隸屬軍方體系的「中正國防幹部預備學校」，為國內唯一培育新生代軍人領袖、全人教育的高級中學，招收國中畢業生就讀，中正預校畢業學生是三軍官校學生的主要來源。預校校長張永文少將對預校學生期許的目標，就是成為「允文允武、術德兼修、五育均衡」的軍事領導人，並希望預校畢業生要達到官校入學門檻大學學測總級分均標以上，畢業前通過全民英檢初級以上。

每年級兩班 聘外籍師授課

對於雙語教學及設立雙語專班等議題，中正預校政戰主任李照德指出，預校的教學課程都是依據教育部規定辦理，設立外語專精班及聘請外籍教師涉及到經費及政策問題，預校樂於配合國防政策辦理。

國防部發言人陳中吉指出，建構一個優質的雙語教學環境，一直是各軍事院校辦學的重要目標；尤其語言學習從中正預校扎根，各年級均設立外語專精班，並規劃敦聘外籍師資授課，著眼提升外語能力，可為培育爾後與世界接軌的國際化現代軍人奠定根基。