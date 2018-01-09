政院解決低薪 鎖定青年及服務業

2018-01-09

國發會彙整 春節前提出對策

〔記者陳鈺馥、陳梅英／台北報導〕行政院昨日首度邀集跨部會討論台灣低薪問題，由院長賴清德親自督軍，國發會負責整合各部會意見，農曆春節提出對策方案，再由院長對外宣布。據透露，因服務業占台灣就業人口比重達六成，且台灣青年低薪主要以從事服務業、餐飲業佔最多數，短期內將以政策獎勵方式，優先解決青年及服務業低薪現況，長期則透過台灣產業升級及結構轉型，來創造高薪就業機會。

國發會主委陳美伶低調證實，昨會議是由院長親自召開，屬於非正式會議、不做記錄；院長已陸續聽取經濟部次長龔明鑫及國發會副主委邱俊榮等，以經濟學角度分析台灣目前面臨低薪的原因，中央銀行先前也提過報告，接下來將由副院長統籌，召集各部會進行討論，屆時再彙整提出方案。

長短期下藥 解決3結構問題

陳美伶強調，政府相當重視低薪問題，但昨只是從經濟學角度分析低薪原因，未來在副院長施俊吉召集下跨部會共同研商對策，預計農曆年前會提出方案，有共識就會由院長對外發布。

據轉述，會議主要探討低薪成因，包括勞動供需面、產業面及制度面等三大結構問題待解，擬透過長短期對策來逐步解決及扭轉低薪困境。勞動供需面問題包括國內投資不振、科技進步轉向自動化生產及全球化帶來的產業外移及學用落差問題嚴重等，造成勞動供需失衡；產業面有轉型緩慢、附加價值低及中小企業獲利較低等，限縮企業加薪能力；制度面有企業人事成本中的非薪資報酬提高、法定工時調降、非典型僱用增加等，影響企業調薪意願及拉低整體薪資。

避免學用落差 扭轉青年低薪

經濟部官員報告指出，台灣青年低薪主要以從事服務業、餐飲業佔最多數，工資相對於製造業開出的薪水有明顯差距，一些企業為節省人力成本，也會壓低青年薪資。

政院人士透露，會中更談及高等教育快速擴張，高學歷勞動供給增加，技職教育式微，造成人力供給與產業需求脫節；學用落差更是造成社會新鮮人薪資成長不易的主因，如何解決學用落差也將是對策方案的重點。