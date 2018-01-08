健保給付指示用藥 首波取消維骨力等31項

2018-01-08

估影響15萬人 但可年省1.4億

〔記者林惠琴／台北報導〕全民健康保險法規定，「醫師藥師藥劑生指示藥品」不列入健保給付，但至今仍有九二八項相關藥品由健保給付、違法多年。健保會委員去年底提案取消給付，衛福部健保署近日決議先取消給付維骨力等含葡萄糖胺成分的三十一項藥品，待衛福部長核定後實施，估計影響十五．一萬人，但可年省約一．四億元。

指示藥不需經醫師處方，民眾可自行於藥局購買，因相對較安全、易取得，健保法明文規範不納入健保給付。但考量民眾用藥連續性，健保開辦迄今持續給付九二八項指示藥，包含瀉藥、軟便藥、消脹氣藥等胃腸道用藥，以及感冒、過敏性鼻炎、止咳化痰等呼吸道用藥，另有葡萄糖胺等肌肉骨骼用藥、人工淚液等感官用藥，一年支出至少十七．一億元。

迄今仍有928項藥品 違法給付

健保署指出，去年健保會委員提案全面取消給付指示藥，經醫師公會評估，緩解退化性關節炎疼痛、含葡萄糖胺成分藥品療效不明確，健保署近日決議先取消給付三十一項相關藥品，給付價介於一．三一元至三十二．二元，以維骨力（VIARTRIL-S）給付最高，近期送至衛福部核定後公布實施時間。其餘指示藥預計二月再討論分批取消給付。

醫師公會全聯會理事長邱泰源指出，取消指示藥評估已討論多時，畢竟健保資源有限，應做更有效益取捨。北榮副院長劉建麟則強調，緩解退化性關節炎疼痛的健保處方藥尚有二十幾種，民眾不必擔心無藥可用。

藥師沈采穎則提醒，相關成分產品可分藥品級與食品級。以藥品級、國外原廠維骨力來說，自費五百粒約四千五百元，食品級則單方五百粒約一千五百元、複方六十粒約一千至一千五百元，藥品級多含硫酸鹽，恐不利血壓控制，高血壓患者補充食品級即可。

醫改會則強調，指示藥較安全、藥價不太貴，不給付不致衝擊大，省下經費可用於擴增給付新藥，效益更高，但建議落實指示藥標註警語，民眾買藥前可告知藥師用藥史，降低藥物交互作用風險。