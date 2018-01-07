朱立倫：勞基法確有必要再修

2018-01-07

〔記者翁聿煌、李欣芳／綜合報導〕勞基法修法引發朝野衝突，新北市長朱立倫昨表示，勞基法確實有必要再修正，因為一年多前在民進黨強力動員下修訂的勞基法，已造成社會困擾，這次修法應該要更慎重、更和諧，大家集思廣益，不要再造成衝突，追求社會三贏的局面，不是三輸。

集思廣益 找出最好的路

對於時代力量立委在總統府前抗議，朱立倫則表示，對於個別政黨的立場不予評論，希望朝野各界坐下來談，用民主的方式溝通，找出一條最好的路。

據悉，由於時力的大動作抗議，加上勞團週一將號召勞工夜宿立法院，朝野角力轉趨複雜，府院正密切注意最新發展；不過，行政院無意撤回勞基法修正草案，修法解決「一例一休」後遺症的立場沒有改變。行政院發言人徐國勇昨表示，這次勞基法修法，民調約六成民眾支持，代表這次修法方向正確。

政院：6成民眾支持修法

台灣民意基金會去年十一月十九日公布民調，六十．五％民眾支持勞基法修法，該機構十二月卅一日公布的最新民調，仍有五十三．一％民眾支持修法。另外，民進黨十二月卅日公布民調，有五十九．七％受訪者贊成修法。

對於時力在總統府前禁食抗議，徐國勇表示，天氣寒冷，保重身體比較要緊，希望回到議場用理性討論來化解誤解。他強調，行政院在四個不變及四個彈性原則下，維護勞工的權益與安全，決心不變。

徐國勇並指出，政院版勞基法修正草案，「輪班間隔」從來也沒有自十一小時全面調降到八小時；現在行政把關的修正文字入法，更能嚴格界定適用例外的要件，例外絕對不會變成原則。

至於修法放寬「七休一」，徐國勇說明，政院堅持週休二日原則不變，絕非全面放寬讓所有事業單位均得調整例假，僅允許「時間特殊」、「地點特殊」、「性質特殊」及「狀況特殊」等四類型態，經中央目的事業主管機關同意及中央主管機關指定後始得為之。

據悉，由於天氣寒冷，加上台北天雨等因素，可能影響抗議勞基法修法的群眾動員能量；因此，若無意外，勞基法修法可望於本週順利完成三讀，但府院仍不敢輕忽新變數發生的可能。