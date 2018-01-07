府資安週隨身碟贈品 竟藏病毒

2018-01-07

警方提供250支 有54支感染惡意程式

〔社會新聞中心、記者蘇永耀／台北報導〕總統府為宣導「資安即國安」理念，去年底首次主辦「一○六年府會資安週—資安即國安」活動，刑事局參與時提供的贈品為兩百五十支空白隨身碟（ＵＳＢ）；諷刺的是，其中竟有五十四支感染惡意程式，因涉及總統府，極為敏感，國安單位擔心事件不單純，且又是在政府辦理資安問題活動時凸槌，特別要求刑事局徹查。

刑事局調查後發現，原來是供應ＵＳＢ廠商作業員所使用的電腦中毒，他測試隨身碟的容量與良率時，將隨身碟插入電腦，進而造成大批隨身碟中毒，已排除故意及中國方面有意攻擊行為。

刑事局表示，惡意程式的檔名為「XtbSeDuA.exe」，功能為竊取個資後，交給中繼站ＩＰ。二○一五年，歐盟刑警組織就曾破獲該駭客集團，國際資安廠商也製作病毒碼，目前一般防毒軟體都可偵測、隔離，且只會在三十二位元的老電腦發作。

相關人士指出，刑事局除向府方表達歉意外，也分別向負責總統府資安週的國安會諮詢委員李德財、警政署長陳家欽等報告。

總統府與國安會規劃在去年十二月十一日至十五日舉辦「一○六年府會資安週」，彰顯政府打擊網路犯罪與捍衛數位領土決心。活動邀請多個政府單位設立攤位，進行資訊安全教育宣導活動展覽。

刑事局在活動中以「資安鑑識與勘查」為主軸，邀請民眾一同加入資安神探行列，體驗將資安鑑識技術與科技偵查結合，在虛擬世界找出關鍵證據，成為數位時代的福爾摩斯；刑事局並提供隨身碟做為有獎徵答禮品，提高民眾參與感。

刑事局共採購兩百五十支容量8G的空白ＵＳＢ，負責出貨的新北市中和區「少華企業」接獲訂單後，因公司原有六十支庫存，丁姓作業員拿出一支插入公司電腦內，檢視容量與測試功能是否正常，結果感染該惡意程式。

部分貨源來自中國 事前抽測無異樣

隨後，丁姓作業員操作檢測機具，將這支感染惡意程式的ＵＳＢ擔任測試母碟，不慎將惡意程式「拷貝」到其他功能正常的五十三支ＵＳＢ，其餘六支因測試為不良品被淘汰。

據了解，廠商除原有庫存測試合格的五十四支，加上向中國廠商進貨一百九十六支，共提供兩百五十支ＵＳＢ，經總統府及相關國安、刑事人員抽測幾支，未檢測到有感染的ＵＳＢ，認為沒有問題，才做為活動贈品；不料，民眾反映疑似有惡意程式，十二日下午即停止發放，檢測其他未發放隨身碟，確認部分已中毒，刑事局隨即展開回收及偵辦。

刑事局除已回收二十支中毒的隨身碟，另為避免外流的三十四支隨身碟造成民眾被駭，也阻斷該程式的波蘭ＩＰ中繼站，增加一層防護。