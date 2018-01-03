設網站發展共諜組織 王炳忠涉受國台辦金援

2018-01-03

捲中生周泓旭共諜案 涉收受20萬美元

〔記者謝君臨、施曉光、鍾麗華／台北報導〕台北地檢署偵辦新黨青年軍王炳忠、林明正、侯漢廷等人捲入周泓旭共諜案，查出王涉收受中國國台辦二十萬美元，透過「燎原新聞網」執行發展共諜組織「星火Ｔ計劃」，國台辦還允諾將分三年資助四千八百萬元，由王日後親赴北京領取，以隱匿金流。檢方昨偵結此案，追加起訴周，併案高等法院審理，王等三人則因民眾另案告發，續列他字案偵辦。

王炳忠昨回應，從未拿過國台辦的錢，也沒聽過「星火Ｔ計劃」；國台辦則表示，指涉內容「純屬無稽之談」。

北檢去年七月起訴周，一審判刑一年兩個月，全案上訴高院審理中。調查局去年三月搜索周的住處時，曾扣得一只隨身碟，從其已刪除的資料中，還原出「我系統開展台灣統派工作的做法體會」等十二個檔案，意外發現王炳忠等人涉入，因此另案偵辦，上月十九日搜索王等人住處。

王、周執行星火Ｔ計劃 接觸軍方人員

檢方查出，二○一四年四、五月間，周陸續結識王等人。同年十二月起，周接受國台辦指示，與王等三人成立「星火秘密小組」，開始執行「星火Ｔ計劃」，由王成立的新中華兒女學會舉辦軍武主題活動，核心小組成員進一步吸收軍方人員，並成功接觸及取得六名軍方人員個資，伺機吸收；此外，也由國台辦提供資金運作「燎原新聞網」，找來統派青年寫手為對岸宣傳。

值得一提的是，周在刪除的隨身碟文件中甚至還提到，未來工作方向，是「培養一支『平時可用、戰時管用』的統派核心力量」。

如有更強證據 王不排除列偵字案被告

針對外界質疑，王等人行為等同是為周泓旭在台發展組織，為何可全身而退？北檢發言人周士榆指出，林、侯涉嫌交付給周的軍官個資非機敏資料；王炳忠等人是「被吸收」，而非「去吸收」他人，但未來如有更強證據出現，王等人也不排除從他字案被告轉列偵字案被告。