台車公司建議各地輕軌集合成一案 增加議價權

2018-01-02

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕「國車國造」是小英政府政策目標，四千億前瞻軌道建設能否作起點？台灣軌道設計、興建、維修、驗證的全方位能力能藉此提升？台車公司行政副總周開誠呼籲，政府可考慮將各縣市輕軌計畫集合成一案子，不僅可壓低成本，還能增加議價權，讓國外廠商把更多關鍵技術提供台灣，絕對比各縣市單打獨鬥更有利。

周開誠指出，輕軌特性是路線不長、運量小，車輛數不多，若縣市各做各的，購置成本會貴很多；且國外廠商不可能為不到廿輛的小市場開發新系統，一定拿現貨逼買，後續營運、維修也會是天價。政府不如把要做的輕軌集結，車輛需求達百輛以上，可成一中型案，能有議價權，且可規定廠商把部分技術轉移台灣，例如機電技術等。

台車為推動國車國造重要一環，曾參與製作台鐵ＥＭＵ七百型、ＥＭＵ八百型、桃捷普通車、北捷三七一等多款電聯車。十年前做ＥＭＵ七百型，自製率約卅％，現在做ＥＭＵ八百型已升至五十二％，下階段目標要達六十％。

至於捷運，台車現只有輕軌可主標、參與設計、訂定規格，承包淡海輕軌，自製率約廿％；但中運量及重運量系統，只能當下包商，國外大廠得標後再轉包給台車打造，例如新莊線、蘆洲線的逾百車輛。

周開誠直言，問題是中、重運量的捷運系統，要求做過類似案件才具投標資格，等於國內廠商都無法投標，很不公平。目前台車在爭取投標資格，台灣要有一個自己的「中衛體系」，才有助軌道產業提升。