2018-01-02

記者鄒景雯／特稿

民進黨曾經丟掉過政權，拜國民黨執政失敗之賜，台灣選民決定再給民進黨一次機會，而且是天大的機會，因為這次給予的是與過去國民黨相同的條件，也就是一黨獨大，從中央到地方、行政與立法部門完全執政。這麼一個有史以來第一次來自民意的充分授權，其所陳述的事實就是：眼前，民進黨已經沒有足以造成強大威脅的敵人。

這一年七個多月的在位時間，民進黨利用國會絕對多數，又幹了兩件重要的大事，一個是通過不當黨產處理條例，從而取得尚方寶劍，把富可敵國的國民黨金庫給撬開，進而展開了一系列的清算行動，把這個中型政黨幾乎打回當年七十軍基隆上岸的原形，使其重返執政的路途又更加顛簸。第二件事就是三讀完成公教年金改革方案，即將自今年七月正式實施，大為緩解退撫基金立即破產的危機；同時在政治上，無可諱言也處理了不同職別間相對剝奪感的問題，對強固基本盤添加了柴火。

基本上，走到了這個地步，照理，應該有拔劍四顧心茫然，接下去不知為何而戰、對誰而戰之感，正常的政黨這時多半要偃兵息鼓，止戈停戰，開始內立法度，務耕織，潛心治國，哪曉得這個國家好似在以戰養戰，沒個寧靜奮進的跡象。這時就必然要疑問：到底誰讓民進黨繼續兵疲馬困、麾戰不已？

旁觀者看到幾個原則性問題，民進黨內人才濟濟，應該更有答案才對。第一個提問是，民進黨到底是否確知自己要做什麼？具體而言，就是四年要完成什麼？八年的目標又是什麼？一個治國圖像清楚的團隊，必然就能告訴國人願景是什麼？我們要採取路徑去趨近？大家絕對會很有方向感。否則，就會相反。

已經執政相當時日了，可千萬別再說，民進黨在野時臥薪嘗膽，已經提出洋洋灑灑的白皮書，現在正在兌現「英仁配」的競選政見，這種「秀才紙上治國」，之前已有誤國八年的馬英九為鑑。既是外行話，一秒都嫌累贅。

第二個提問是，民進黨運轉國家機器熟練了沒有？如果有了藍圖，所謂工欲善其事，肯定就要利其器，不同的政治領袖都有其獨特的領導風格，但操持國家機器的考驗是一樣的，科層組織講究橫向與直向的統合能力，才能傳動所有的齒輪，發揮預期的功率，因此絕對不是單線領導可以奏效。

針對這一點，國安會盛傳是各自為政，個別給國家元首提報告，甚至行政院「大政委」也私下證實，經常要撰寫研究文書直接上呈總統，在在都顯示這個機器沒有被正確地認識。

昨天，總統表示，若企業的薪資結構有利於年輕人，將給予政策獎勵，定睛一瞧，其責成研擬方案的機構，竟是民進黨中央、智庫，而不是現成的政府機器，那麼未來的決策與執行機制又將如何接軌？

該問的，當然不只這些，但是以上二者是入門款，確認了，才能到進階版。專業能力、執行能力、學習能力，是領導菁英追求的三個構成，最忌是耽於習慣，停滯學習，即無進化的可能，若此，頭號敵人將不假外求。大家希望情況不會這樣。