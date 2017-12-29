大專新生註冊率公布 高教倒閉潮來了

2017-12-29

東部、南部 恐淪為災區

〔記者林曉雲、吳柏軒／綜合報導〕距離大學學測不到一個月，教育部首度公布全國一五七所大專校院的全校新生註冊率，成為家長、學生未來選校重要資訊，宣告高教倒閉潮來臨，東部和南部的部份學校因位處偏遠，若註冊率又不佳，恐淪為「災區」！

根據教育部的「轉型退場指標」，新生註冊率連續兩年六成以下，及全校學生人數在三千人以下（不含宗教學院），列為專案輔導學校。以此標準檢視，台灣觀光學院、南榮科大、華梵大學、和春技術學院、蘭陽技術學院、高美醫專、台灣首府大學及崇右科大，八校「接近」專案輔導標準。

台灣觀光學院 全國最低

全國新生註冊率最低學校為花蓮的台灣觀光學院廿九．八七％，全校學生八九六人；位於高雄的高美醫護專科學校，新生人數僅六十人、新生註冊率四十七．二四％，全校學生也僅五百九十人。如果檢視新生註冊率低於六成學校，則會擴大到十七校。

南榮科技大學 倒數第

位於台南市的南榮科技大學新生註冊率卅二．一七％，居全國倒數第二，教育部表示，該校去年爆發校長黃聰亮涉嫌販賣偽造學位證書，連年招生狀況不佳，已列為專案輔導學校。

碩、博士班招生情況也持續慘淡，一○六年全校博士班招生低於七成的學校有六校，依序為明志科大○％、慈濟大學五十二％、銘傳大學五十八．三三％、虎尾科技大學六十％、成大六十三％、政大六十六．二六％。台灣大學也有四科系博士班招不到人。

地雷學校 未立法沒公布

教育部雖公布全校新生註冊率等資訊，但不願公布可能會列入轉型退場的危險學校名單，無法讓學生和家長避免踩到地雷學校。對此，教育部政次姚立德則表示，學生和家長可以自己上網查。他指出，除註冊率及學生人數，還要檢視財務資訊、是否有欠薪等情況，因條例草案尚未完成立法，教育部不能公布名單。

註冊率低的學校多是技職校院，技職司長楊玉惠表示，少子化衝擊外，「地區性」也是關鍵因素，學生愛往都市和北部跑，衝擊南部和東部的學校。

從正面看，技專校院全校註冊率達八十％以上共有四十校（含專科），其中公立十六校、私立廿四校，崇仁醫護管理專科學校的新生註冊率百分之百，讓人眼睛一亮。

姚立德表示，預估到一一七學年，大專校院新生人數將減少十萬人，少子化的影響是全面性的，未來國立大學也將受影響，希望學校展現特色以吸引學生。