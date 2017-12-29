別怪少子化 高教亂象問題在教育部

2017-12-29

記者林曉雲／特稿

教育部公布各大專校院新生註冊率，宣告高教倒閉潮來臨，但會有今天高教的災難和苦果，並非全然是少子化原因所造成。高等教育、特別是技職教育的「學用落差」，不少年輕人專業工作能力不足、業界出高薪仍找不到技術能力好的人才，也是造成文憑和學歷貶值的原因。

我國只有二千三百多萬人，不含宗教學院在內，卻有多達一百五十七所大專校院，當初廣設大學的政策未預見少子化問題，是原因之一。

而擁有大學文憑的青年，也不一定前途光明，常見高薪的工作沒能力做、低薪的工作無法接受。年輕人原應是國家未來的希望，有些卻成了酸民、有些成了魯蛇。生活壓力大，不敢婚或不想生的年輕人口不斷增加，少子化問題更嚴峻。

我國過去技職教育辦得好，為國家培育了不少有用之才，但教育部推動錯誤的高教技職政策，使技職「大學化、學術化」，造成學用落差，如今更應把技職教育導回正軌。德國強盛正源自於工藝強大，值得台灣借鏡。

無奈教育部怕事又不敢扛責任，公布新生註冊率，卻不敢公布可能退場學校名單，反而要外界不能只看註冊率。試問，註冊率如不是關鍵，為什麼「私校轉型退場條例草案」要把註冊率低於六成作為退場指標之一？顯然教育部的邏輯矛盾、自我錯亂。

十七所新生註冊率低於六成的瀕危學校，私立技專校院占了七成，有十二校之多，證明少子化對私立技專衝擊最大。

一一七年大學新生人數將再減少十萬人，台灣高教已經面對滅頂危機，教育部不能再慢半拍，應揚棄官僚心態，勇敢扛起責任，才有可能讓我國高教起死回生，創造學生、學校和企業的三贏。