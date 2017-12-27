焦點評論》有多少兵堪用？

2017-12-27

記者鄒景雯／特稿

蔡政府昨日公布了六萬多字的國防報告書，做為像台灣這樣特殊國家的國民，必須不厭其煩地再次提問：經過二十年民選政府的選票政策引導之下，究竟我們還有多少堪用之兵？這個前提先確立了，才有基礎討論「用兵」與「戰力」的問題。

選票政策是相對於責任政策的概念，在涉及公共財時，最能凸顯兩者的巨大差距。國防正是典型的公共財，大家都認為國防很重要，但是講到要服兵役，最好是別人去，我只要搭便車（free rider）、坐享安全的好處就好，如果政客按照這種選民心理制定政策，必然扭曲了公共性，甚至最終危及公共利益。

如果比較過去幾任總統的國防政策，陳水扁時代縮短役期為一年，曾被馬英九政府公開抨擊此舉嚴重影響國軍戰力，但是後來馬政府卻變本加厲，全速推動「全募兵制」。客觀地講，在台灣執行全募兵，不僅可能把台灣搞到無多少兵堪用，龐大的人事費還吃掉大半的國防預算，同時敵情意識盪然，可以用最大的歷史罪人稱呼。而當年直斥馬英九把責任推給前任是不負責任的蔡英文，如今成了蔡總統，她不檢討馬政策，甚且也要持續加碼嗎？

有人說，台灣有美日準軍事同盟的合作，但是沒有一個國家會把自己的咽喉拱手他人掌握，即使已經一體化的歐洲聯盟，亦是如此。歐盟是在一九九九年之後，在各會員國自願提供下，全力發展安全與防務架構，於是建構了歐洲軍團、歐洲軍、歐洲憲兵，做為歐盟或北約的軍事後盾。後來，歐盟考慮各國在高度的經濟整合，以及不斷的政治對話下，彼此間相互軍事衝突的可能性已經大減，於是在二○○三年的歐盟安全戰略，主張各國不必都發展全套的國防武力，可以按照各國的特長進行分工，分別採取不同的軍事發展政策，也可減省資源，發揮整合效果，但是主要國家沒有人願意放棄國防自主。

政治普遍民主、經濟發展平均的歐盟各國間尚且如此，大敵當前的台灣，憑什麼可以掉以輕心？

有關募兵制的問題重重，各界反應已經喧嘩盈庭，少子化的問題，對於兵源尤其首當其衝，國防部似乎充耳不聞，這是十分令人費解的。或許，蔡總統二○二○還要選舉，現在沒有決心觸碰這個政治家必須決斷的問題，那麼至少這幾年不能讓基本軍事訓練的弱化「愈演愈烈」，造成第二任連處理的機會都沒有。

最近，國防部宣布明年起，役男不必下部隊，只需留在原新訓單位繼續一般專長訓，或者抽籤到三軍兵監訓練指揮部受中級專長訓，就令人匪夷所思。一個國家，如果還需要公民追著政府頻問防衛固守的質量問題，任誰都無法想像。